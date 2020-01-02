Я пластик не заказывала, но родственник заказывал сначала цифровую, потом пластик, который был с теми же реквизитами, что и цифровой и после активации в сенсе пластиковой карты, у него светится одна карта.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:01
Я пластик не заказывала, но родственник заказывал сначала цифровую, потом пластик, который был с теми же реквизитами, что и цифровой и после активации в сенсе пластиковой карты, у него светится одна карта.
Зараз переглядають цей форум: klug і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|