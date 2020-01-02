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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9971997299739974

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 21:01

  stas_rst написав:Oktawa Дякую. Спасли від необдуманих кроків - повторних транзакцій на пластик, який приїде завтра :) Сподіваюсь, невеликий залишок в межах 50К, який завтра чи в понеділок закину уже на пластик, засумується із цифровим ? Чи добити на цифровий ?

Я пластик не заказывала, но родственник заказывал сначала цифровую, потом пластик, который был с теми же реквизитами, что и цифровой и после активации в сенсе пластиковой карты, у него светится одна карта.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 00:07

  R3WIND написав:
  mephala написав:
  slktym007 написав:Что-то мне уже не нравится как здесь все работает. Установил Сенс.
Начал оформление карты. Выбрал через видеозвонок. И у меня черный экран. Что-то не работает или у меня, или у них.
Почему не сделать способ оформления, как был у Мони, Обанка, Спортбанка и других диджитал банков? К чему эти усложнения?


не знаю как у ОБанка, но у мони идентификация клиента происходит на точке выдачи карты. из диджитал у мони только прием отфотканых доков. у спортбанка идентификацию проводит курьер но степень ответственности не понятна кто будет отвечать за кредит оформленный по чужим сканам.
так что не считаю моно и спортбанк образцами для подражания.


У вас достаточно устарелая информация, про bankID слыхали?

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/15/659436/

работает уже достаточно долго, чтобы знать о такой функции


это у вас фантазии а не у меня устаревшая информация.
я летом оформлял карту. какой еще нафик банкид :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 00:13

  stas_rst написав:Amethyst а чекати необхідний вид товару з пропонованого списку, за який повертають кошти, таке дуже геморно?


категорий много и интересные но если у вас широкий выбор карт с КБ то сложно что то выбрать так как у алки будет меньше процент.
хотя с появлением хамона заниженный процент орехов можно компенсировать более длительным грейсом.
mephala
 
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З нами з: 07.04.14
Подякував: 200 раз.
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  #<1 ... 9971997299739974
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