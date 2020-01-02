stas_rst написав:Oktawa Дякую. Спасли від необдуманих кроків - повторних транзакцій на пластик, який приїде завтра Сподіваюсь, невеликий залишок в межах 50К, який завтра чи в понеділок закину уже на пластик, засумується із цифровим ? Чи добити на цифровий ?
Я пластик не заказывала, но родственник заказывал сначала цифровую, потом пластик, который был с теми же реквизитами, что и цифровой и после активации в сенсе пластиковой карты, у него светится одна карта.
slktym007 написав:Что-то мне уже не нравится как здесь все работает. Установил Сенс. Начал оформление карты. Выбрал через видеозвонок. И у меня черный экран. Что-то не работает или у меня, или у них. Почему не сделать способ оформления, как был у Мони, Обанка, Спортбанка и других диджитал банков? К чему эти усложнения?
не знаю как у ОБанка, но у мони идентификация клиента происходит на точке выдачи карты. из диджитал у мони только прием отфотканых доков. у спортбанка идентификацию проводит курьер но степень ответственности не понятна кто будет отвечать за кредит оформленный по чужим сканам. так что не считаю моно и спортбанк образцами для подражания.
У вас достаточно устарелая информация, про bankID слыхали?
stas_rst написав:Amethyst а чекати необхідний вид товару з пропонованого списку, за який повертають кошти, таке дуже геморно?
категорий много и интересные но если у вас широкий выбор карт с КБ то сложно что то выбрать так как у алки будет меньше процент. хотя с появлением хамона заниженный процент орехов можно компенсировать более длительным грейсом.
stas_rst написав:краще за коври і хімчистку домовитись у якійсь держустанові (там один коридор винесе річний ліміт горіхів) і на касі Блокбастера пропонувати 2-3% знижку в обмін на купівлю квитків за нал
Отож. У таких клиентов учиться нужно и доплачивать им за приобретенные знания, а не пытаться их нажухать. Я уже переживаю за деньги банка, в т.ч. те, которые я ему дал