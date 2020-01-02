stas_rst написав:Oktawa Дякую. Спасли від необдуманих кроків - повторних транзакцій на пластик, який приїде завтра Сподіваюсь, невеликий залишок в межах 50К, який завтра чи в понеділок закину уже на пластик, засумується із цифровим ? Чи добити на цифровий ?
Я пластик не заказывала, но родственник заказывал сначала цифровую, потом пластик, который был с теми же реквизитами, что и цифровой и после активации в сенсе пластиковой карты, у него светится одна карта.
slktym007 написав:Что-то мне уже не нравится как здесь все работает. Установил Сенс. Начал оформление карты. Выбрал через видеозвонок. И у меня черный экран. Что-то не работает или у меня, или у них. Почему не сделать способ оформления, как был у Мони, Обанка, Спортбанка и других диджитал банков? К чему эти усложнения?
не знаю как у ОБанка, но у мони идентификация клиента происходит на точке выдачи карты. из диджитал у мони только прием отфотканых доков. у спортбанка идентификацию проводит курьер но степень ответственности не понятна кто будет отвечать за кредит оформленный по чужим сканам. так что не считаю моно и спортбанк образцами для подражания.
У вас достаточно устарелая информация, про bankID слыхали?
stas_rst написав:Amethyst а чекати необхідний вид товару з пропонованого списку, за який повертають кошти, таке дуже геморно?
категорий много и интересные но если у вас широкий выбор карт с КБ то сложно что то выбрать так как у алки будет меньше процент. хотя с появлением хамона заниженный процент орехов можно компенсировать более длительным грейсом.
stas_rst написав:краще за коври і хімчистку домовитись у якійсь держустанові (там один коридор винесе річний ліміт горіхів) і на касі Блокбастера пропонувати 2-3% знижку в обмін на купівлю квитків за нал
Отож. У таких клиентов учиться нужно и доплачивать им за приобретенные знания, а не пытаться их нажухать. Я уже переживаю за деньги банка, в т.ч. те, которые я ему дал
foxluck написав:Подскажите - я по ошибке пополнил в кассе свою кредитную карту World Maximum 2.0 вместо дебитной White. Теперь на WM2.0 положительный баланс. Как можно без процентов "вытянуть" свои деньги из WM2.0? * Либо как-то перевести на дебитную Альфа карту * Либо каким-то способом перекинуть на карту Приват или другого банка * Либо сделать платеж по реквизитам на свой счет в другом банке * Так же устроит обмен на USD (с WM2.0 на мою White USD) * В крайнем случае погасить с избытка на WM2.0 задолженность на другой своей кредитной карте в Альфа банке
Что из этого или другие варианты возможны чтобы не платить % за использование собственных же денег на WM 2.0
вариант: * Либо сделать платеж по реквизитам на свой счет в другом банке через Портмоне и т.п., но там 2% за такое
* Так же устроит обмен на USD (с WM2.0 на мою White USD) кредитки вроде не участвуют в таком
можете попробовать взмолиться и перевести на погашение или отменить(!) - вот, с чего надо было начинать,