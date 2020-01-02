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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9972997399749975

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:00

Re: Альфа-Банк

подскажите, а Хамон лучше 1го открывать или в общем не важна дата?
для любителей гаситься в конце месяца
cohan
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Повідомлень: 2722
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:09

  cohan написав:подскажите, а Хамон лучше 1го открывать или в общем не важна дата?
для любителей гаситься в конце месяца


Да, оптимальней всего 1-м числом открыть.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:11

Re: Альфа-Банк

Допки замовив. Можна до 9-ти допок, з них до 3 - на іншу особу.
Зі свіжої інфи
stas_rst
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Повідомлень: 1784
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  #<1 ... 9972997399749975
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