подскажите, а Хамон лучше 1го открывать или в общем не важна дата?
для любителей гаситься в конце месяца
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 жов, 2021 10:00
Re: Альфа-Банк
подскажите, а Хамон лучше 1го открывать или в общем не важна дата?
для любителей гаситься в конце месяца
Додано: Суб 23 жов, 2021 10:09
Додано: Суб 23 жов, 2021 10:11
Re: Альфа-Банк
Допки замовив. Можна до 9-ти допок, з них до 3 - на іншу особу.
Зі свіжої інфи
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