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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9973997499759976>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:00

Re: Альфа-Банк

подскажите, а Хамон лучше 1го открывать или в общем не важна дата?
для любителей гаситься в конце месяца
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:09

  cohan написав:подскажите, а Хамон лучше 1го открывать или в общем не важна дата?
для любителей гаситься в конце месяца


Да, оптимальней всего 1-м числом открыть.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:11

Re: Альфа-Банк

Допки замовив. Можна до 9-ти допок, з них до 3 - на іншу особу.
Зі свіжої інфи
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:36

прошу підказати наступне:
1. Для уникнення абонки по пакету Вайт для доларової картки теж потрібно оборот чи залишок коштів на рахунку, чи достатньо виконати умову по обороту для гривневої, щоб не було абонки по валютній також ?
2. Як у Вайті відключити смс/перейти на пуш, щоб не було абонки ? У налаштуваннях карток пакету Вайт бачу тільки активацію М-Банкінг (зараз неактивно), де вказано "Інформування про транзакції (сповіщення не приходитимуть)". У випадку Хамелеона було конкретно "Отримувати пуш замість смс (такі сповіщення безкоштовні)", натомість у вайта цього не прописано по пуш.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:39

  chipmunk написав:
  rollo написав:У Ящера свой переключатель?

у всіх карт свої

Нет. Переключатель был один в приложении для всех карт. Зайдите в раздел "Мой профиль". Поэтому и спрашиваю.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:43

Re: Альфа-Банк

  cohan написав:для любителей гаситься в конце месяца
Тогда 31-го ;)

  stas_rst написав:Як у Вайті відключити смс/перейти на пуш, щоб не було абонки ?
Сначала включить SMS, а затем можно перевести их на PUSH.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:48

  stas_rst написав:прошу підказати наступне:
1. Для уникнення абонки по пакету Вайт для доларової картки теж потрібно оборот чи залишок коштів на рахунку, чи достатньо виконати умову по обороту для гривневої, щоб не було абонки по валютній також ?
2. Як у Вайті відключити смс/перейти на пуш, щоб не було абонки ? У налаштуваннях карток пакету Вайт бачу тільки активацію М-Банкінг (зараз неактивно), де вказано "Інформування про транзакції (сповіщення не приходитимуть)". У випадку Хамелеона було конкретно "Отримувати пуш замість смс (такі сповіщення безкоштовні)", натомість у вайта цього не прописано по пуш.

1. Головне виконати умови по пакету. Тобто якщо виконані умови по гривневій картці, то за доларову також списань не буде.
2. Треба спочатку підключити смс, а потім перейти на пуши
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:51

MASolomko і Офпред, дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:52

  rollo написав:
  chipmunk написав:
  rollo написав:У Ящера свой переключатель?

у всіх карт свої

Нет. Переключатель был один в приложении для всех карт. Зайдите в раздел "Мой профиль". Поэтому и спрашиваю.

Для кожної картки свій бігунок для підключення пушів. Він знаходиться в розділі керування карткою. А бігунок в розділі Мій профіль треба активувати, щоб дозволити цифровому банку Sense SuperApp відправляти PUSH на пристрій
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 11:05

  mephala написав:
это у вас фантазии а не у меня устаревшая информация.
я летом оформлял карту. какой еще нафик банкид :lol:



Почитайте пункт https://www.monobank.com.ua/umovy 2.10

Спросите у ТП Моно, изи, и еще ряда банков.
R3WIND
 
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