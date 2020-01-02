прошу підказати наступне: 1. Для уникнення абонки по пакету Вайт для доларової картки теж потрібно оборот чи залишок коштів на рахунку, чи достатньо виконати умову по обороту для гривневої, щоб не було абонки по валютній також ? 2. Як у Вайті відключити смс/перейти на пуш, щоб не було абонки ? У налаштуваннях карток пакету Вайт бачу тільки активацію М-Банкінг (зараз неактивно), де вказано "Інформування про транзакції (сповіщення не приходитимуть)". У випадку Хамелеона було конкретно "Отримувати пуш замість смс (такі сповіщення безкоштовні)", натомість у вайта цього не прописано по пуш.
stas_rst написав:прошу підказати наступне: 1. Для уникнення абонки по пакету Вайт для доларової картки теж потрібно оборот чи залишок коштів на рахунку, чи достатньо виконати умову по обороту для гривневої, щоб не було абонки по валютній також ? 2. Як у Вайті відключити смс/перейти на пуш, щоб не було абонки ? У налаштуваннях карток пакету Вайт бачу тільки активацію М-Банкінг (зараз неактивно), де вказано "Інформування про транзакції (сповіщення не приходитимуть)". У випадку Хамелеона було конкретно "Отримувати пуш замість смс (такі сповіщення безкоштовні)", натомість у вайта цього не прописано по пуш.
1. Головне виконати умови по пакету. Тобто якщо виконані умови по гривневій картці, то за доларову також списань не буде. 2. Треба спочатку підключити смс, а потім перейти на пуши
Нет. Переключатель был один в приложении для всех карт. Зайдите в раздел "Мой профиль". Поэтому и спрашиваю.
Для кожної картки свій бігунок для підключення пушів. Він знаходиться в розділі керування карткою. А бігунок в розділі Мій профіль треба активувати, щоб дозволити цифровому банку Sense SuperApp відправляти PUSH на пристрій