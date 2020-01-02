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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 жов, 2021 11:14
Alfa_Bank написав: rollo написав:
У Ящера свой переключатель?
Нет. Переключатель был один в приложении для всех карт. Зайдите в раздел "Мой профиль". Поэтому и спрашиваю.
Для кожної картки свій бігунок для підключення пушів. Він знаходиться в розділі керування карткою. А бігунок в розділі Мій профіль треба активувати, щоб дозволити цифровому банку Sense SuperApp відправляти PUSH на пристрій
Дякую. Але запутано.
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rollo
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Додано: Суб 23 жов, 2021 11:30
Вопрос к представителю, планируется когда нибудь сделать возможность в сенсе сохранять карты других банков, а то каждый раз надоело набирать при пополнении. У всех конкурентов давно реализовано :моно, форвард, а-банк.....
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Skeptic
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Додано: Суб 23 жов, 2021 11:46
Skeptic написав:
Вопрос к представителю, планируется когда нибудь сделать возможность в сенсе сохранять карты других банков, а то каждый раз надоело набирать при пополнении. У всех конкурентов давно реализовано :моно, форвард, а-банк.....
Присоединяюсь к вопросу.
Не то, что надоело, а достало по 100 раз вбивать один и тот же номер карты.
Альфа-банк вообще не уважает своих клиентов или думает, что ее клиенты другими банками не пользуются?
Это задача №1 должна быть!
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Искатель
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Додано: Суб 23 жов, 2021 11:56
Искатель написав:
Присоединяюсь к вопросу.
Не то, что надоело, а достало по 100 раз вбивать один и тот же номер карты.
Альфа-банк вообще не уважает своих клиентов или думает, что ее клиенты другими банками не пользуются?
Это задача №1 должна быть!
Бесполезно.
Много лет уже об этом говорят.
Сначала смузистам, а теперь спартаковцам - просто пофиг на такие хотелки.
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mustbe
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