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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9973997499759976

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 11:13

  MASolomko написав:
  cohan написав:для любителей гаситься в конце месяца
Тогда 31-го ;)


я в такой пилотаж еще не умею )) спасибо! )
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 11:14

  Alfa_Bank написав:
  rollo написав:У Ящера свой переключатель?
Нет. Переключатель был один в приложении для всех карт. Зайдите в раздел "Мой профиль". Поэтому и спрашиваю.

Для кожної картки свій бігунок для підключення пушів. Він знаходиться в розділі керування карткою. А бігунок в розділі Мій профіль треба активувати, щоб дозволити цифровому банку Sense SuperApp відправляти PUSH на пристрій

Дякую. Але запутано.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 11:30

Re: Альфа-Банк

Вопрос к представителю, планируется когда нибудь сделать возможность в сенсе сохранять карты других банков, а то каждый раз надоело набирать при пополнении. У всех конкурентов давно реализовано :моно, форвард, а-банк.....
Skeptic
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 11:46

  Skeptic написав:Вопрос к представителю, планируется когда нибудь сделать возможность в сенсе сохранять карты других банков, а то каждый раз надоело набирать при пополнении. У всех конкурентов давно реализовано :моно, форвард, а-банк.....

Присоединяюсь к вопросу.
Не то, что надоело, а достало по 100 раз вбивать один и тот же номер карты.
Альфа-банк вообще не уважает своих клиентов или думает, что ее клиенты другими банками не пользуются?
Это задача №1 должна быть!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 11:56

  Искатель написав:Присоединяюсь к вопросу.
Не то, что надоело, а достало по 100 раз вбивать один и тот же номер карты.
Альфа-банк вообще не уважает своих клиентов или думает, что ее клиенты другими банками не пользуются?
Это задача №1 должна быть!

Бесполезно.
Много лет уже об этом говорят.
Сначала смузистам, а теперь спартаковцам - просто пофиг на такие хотелки.
mustbe
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