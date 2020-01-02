|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 жов, 2021 11:14
Alfa_Bank написав: rollo написав:
У Ящера свой переключатель?
Нет. Переключатель был один в приложении для всех карт. Зайдите в раздел "Мой профиль". Поэтому и спрашиваю.
Для кожної картки свій бігунок для підключення пушів. Він знаходиться в розділі керування карткою. А бігунок в розділі Мій профіль треба активувати, щоб дозволити цифровому банку Sense SuperApp відправляти PUSH на пристрій
Дякую. Але запутано.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1323
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 жов, 2021 11:30
Вопрос к представителю, планируется когда нибудь сделать возможность в сенсе сохранять карты других банков, а то каждый раз надоело набирать при пополнении. У всех конкурентов давно реализовано :моно, форвард, а-банк.....
-
Skeptic
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 28.10.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 жов, 2021 11:46
Skeptic написав:
Вопрос к представителю, планируется когда нибудь сделать возможность в сенсе сохранять карты других банков, а то каждый раз надоело набирать при пополнении. У всех конкурентов давно реализовано :моно, форвард, а-банк.....
Присоединяюсь к вопросу.
Не то, что надоело, а достало по 100 раз вбивать один и тот же номер карты.
Альфа-банк вообще не уважает своих клиентов или думает, что ее клиенты другими банками не пользуются?
Это задача №1 должна быть!
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5015
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 768 раз.
- Подякували: 3562 раз.
-
- Профіль
-
4
7
1
Додано: Суб 23 жов, 2021 11:56
Искатель написав:
Присоединяюсь к вопросу.
Не то, что надоело, а достало по 100 раз вбивать один и тот же номер карты.
Альфа-банк вообще не уважает своих клиентов или думает, что ее клиенты другими банками не пользуются?
Это задача №1 должна быть!
Бесполезно.
Много лет уже об этом говорят.
Сначала смузистам, а теперь спартаковцам - просто пофиг на такие хотелки.
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 5959
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 686 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 жов, 2021 12:27
Skeptic написав:
Вопрос к представителю, планируется когда нибудь сделать возможность в сенсе сохранять карты других банков, а то каждый раз надоело набирать при пополнении. У всех конкурентов давно реализовано :моно, форвард, а-банк.....
При переказі з картки на картку будь-якого банку за номером картки ви можете створити шаблон (тільки одразу після виконання операції) і таким чином полегшити собі перекази на картки іншого банку
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11092
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 1141 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Суб 23 жов, 2021 12:35
Kevin написав: Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Суббота 23 октября рабочий день, воскресенье 24 октября выходной.
При попонении картой другого банка в my.alfabank.com.ua - Платеж будет совершен 24.10.2021.
Alfa_Bank исправьте ошибку пожалуйста.
Ви провели операцію сьогодні, а в МАВ пишеться дата завершення 24/10 ?
Скрин ошибки отправил в личные сообщения.
Какой срок устранения данной ошибки? Дата 24.10.2021 пока высвечивается.
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 520
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 жов, 2021 12:45
Alfa_Bank написав: Skeptic написав:
Вопрос к представителю, планируется когда нибудь сделать возможность в сенсе сохранять карты других банков, а то каждый раз надоело набирать при пополнении. У всех конкурентов давно реализовано :моно, форвард, а-банк.....
При переказі з картки на картку будь-якого банку за номером картки ви можете створити шаблон (тільки одразу після виконання операції) і таким чином полегшити собі перекази на картки іншого банку
Вам же не о шаблоне говорят. А о том, что у многих банков:
1) Монобанк
2) Приватбанк
3) А-банк
4) Таскомбанк
5) Форвард
6) Sportbank
думаю, мой список дополнят
Так вот, у этих банков есть просто возможность подвязать карту другого банка. Не шаблоны делать, в которых у вас нет возможности корректировать ничего, и надо постоянно делать новый шаблон, а просто обращаться к карте, каждый раз не вводя номер.
Думаю, разработчикам должно быть стыдно уже не сделать такую мелочь в вашем супер-пупер-Сенсе. Или это настолько сложно реализовать, что всей технической мощИ Альфа-банка не хватает?
Я думаю, можно найти метод донести до разработчиков, что нужно народу (а не те финтифлюшки, что они проектируют).
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5015
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 768 раз.
- Подякували: 3562 раз.
-
- Профіль
-
4
7
1
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:05
monobank даже по тихому внедрил пополнение через Gpay. Очень удобно
Карты Альфа-банка удобно пополнять пока только через ссылку "Собрать деньги", где на странице используется заполнения реквизитов карт из кошелька Gpay.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3879
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 451 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:19
Alfa_Bank написав: Skeptic написав:
При переказі з картки на картку будь-якого банку за номером картки ви можете створити шаблон (тільки одразу після виконання операції) і таким чином полегшити собі перекази на картки іншого банку
Вам же не о шаблоне говорят. А о том, что у многих банков
Думаю, разработчикам должно быть стыдно уже не сделать такую мелочь в вашем супер-пупер-Сенсе. Или это настолько сложно реализовать, что всей технической мощИ Альфа-банка не хватает?
Я думаю, можно найти метод донести до разработчиков, что нужно народу (а не те финтифлюшки, что они проектируют).
Я зрозумів, що ви маєте на увазі та цю пропозицію передав, бо вона дійсно зручна і "народ просить". А шаблон просто запропонував вам як альтернативу поки)
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11092
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 1141 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8374
|2027155
|
|
|319
|88979
|
П'ят 22 жов, 2021 15:27
klug
|
|2490
|15584
|
П'ят 22 жов, 2021 14:23
dim.ua
|