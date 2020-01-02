Альтернативу чего?
Разве он создается на приходные операции?
А расходные при текущих условиях имхо не нужны что с шаблоном что с сохраненными картами.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:30
Альтернативу чего?
Разве он создается на приходные операции?
А расходные при текущих условиях имхо не нужны что с шаблоном что с сохраненными картами.
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:40
Re: Альфа-Банк
СЕП сьогодні працює?
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:43
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