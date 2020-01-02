RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9974997599769977

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:30

  Alfa_Bank написав:Я зрозумів, що ви маєте на увазі та цю пропозицію передав, бо вона дійсно зручна і "народ просить". А шаблон просто запропонував вам як альтернативу поки)


Альтернативу чего?
Разве он создается на приходные операции?
А расходные при текущих условиях имхо не нужны что с шаблоном что с сохраненными картами.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3624
З нами з: 24.06.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:40

Re: Альфа-Банк

СЕП сьогодні працює?
Прораб
 
Повідомлень: 279
З нами з: 02.03.19
Подякував: 258 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:43

  Alfa_Bank написав:
  Kevin написав:Скрин ошибки отправил в личные сообщения.


Какой срок устранения данной ошибки? Дата 24.10.2021 пока высвечивается.

Поки питання ще знаходиться в роботі. Точного терміну вирішення поки немає
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11093
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:50

  Прораб написав:СЕП сьогодні працює?

Так
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11093
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 14:02

Re: Альфа-Банк

Прораб, до обеда точно работал. :)
Изменял шаблоны...

ps Неудобно. Для создания шаблона необходимо сделать платёж :(
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3880
З нами з: 08.03.18
Подякував: 451 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 14:58

Re: Альфа-Банк

  Aps написав:Альтернативу чего?
Разве он создается на приходные операции?
А расходные при текущих условиях имхо не нужны что с шаблоном что с сохраненными картами.

Я это и имел виду, с расходными операциями еще да можно выкрутится с шаблоном. А мне нужны приходные я ж завожу деньги в ваш банк , думаю это надо сделать наиболее удобно для пользователя
Skeptic
 
Повідомлень: 12
З нами з: 28.10.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9974997599769977
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, jay2004, Kredobank, liliya_logical, MASolomko, Spring і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 836, 837, 838
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
8374 2027211
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 жов, 2021 10:12
nickvp
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 30, 31, 32
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
319 89021
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 жов, 2021 15:27
klug
Идея Банк 1 ... 248, 249, 250
clientage » Чет 02 січ, 2020 00:52
2490 15621
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 жов, 2021 14:23
dim.ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2419)
23.10.2021 16:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.