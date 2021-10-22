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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:30
Alfa_Bank написав:
Я зрозумів, що ви маєте на увазі та цю пропозицію передав, бо вона дійсно зручна і "народ просить". А шаблон просто запропонував вам як альтернативу поки)
Альтернативу чего?
Разве он создается на приходные операции?
А расходные при текущих условиях имхо не нужны что с шаблоном что с сохраненными картами.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:40
СЕП сьогодні працює?
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Прораб
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:43
Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Скрин ошибки отправил в личные сообщения.
Какой срок устранения данной ошибки? Дата 24.10.2021 пока высвечивается.
Поки питання ще знаходиться в роботі. Точного терміну вирішення поки немає
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:50
Прораб написав:
СЕП сьогодні працює?
Так
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Alfa_Bank
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Додано: Суб 23 жов, 2021 14:02
Прораб, до обеда точно работал.
Изменял шаблоны...
ps Неудобно. Для создания шаблона необходимо сделать платёж
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MASolomko
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Додано: Суб 23 жов, 2021 14:58
Aps написав:
Альтернативу чего?
Разве он создается на приходные операции?
А расходные при текущих условиях имхо не нужны что с шаблоном что с сохраненными картами.
Я это и имел виду, с расходными операциями еще да можно выкрутится с шаблоном. А мне нужны приходные я ж завожу деньги в ваш банк , думаю это надо сделать наиболее удобно для пользователя
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Skeptic
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Додано: Суб 23 жов, 2021 16:34
Заканчивается Комфорт, вместо него заказан Вайт, который уже светится в Сенсе, но пластик еще в дороге. Можно ли актирвировать и пользовать такой Вайт как виртуалку?
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novichok
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