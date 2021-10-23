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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 жов, 2021 13:30
Alfa_Bank написав:
Я зрозумів, що ви маєте на увазі та цю пропозицію передав, бо вона дійсно зручна і "народ просить". А шаблон просто запропонував вам як альтернативу поки)
Альтернативу чего?
Разве он создается на приходные операции?
А расходные при текущих условиях имхо не нужны что с шаблоном что с сохраненными картами.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:40
СЕП сьогодні працює?
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Прораб
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:43
Alfa_Bank написав: Kevin написав:
Скрин ошибки отправил в личные сообщения.
Какой срок устранения данной ошибки? Дата 24.10.2021 пока высвечивается.
Поки питання ще знаходиться в роботі. Точного терміну вирішення поки немає
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Alfa_Bank
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:50
Прораб написав:
СЕП сьогодні працює?
Так
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Alfa_Bank
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Додано: Суб 23 жов, 2021 14:02
Прораб, до обеда точно работал.
Изменял шаблоны...
ps Неудобно. Для создания шаблона необходимо сделать платёж
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MASolomko
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Додано: Суб 23 жов, 2021 14:58
Aps написав:
Альтернативу чего?
Разве он создается на приходные операции?
А расходные при текущих условиях имхо не нужны что с шаблоном что с сохраненными картами.
Я это и имел виду, с расходными операциями еще да можно выкрутится с шаблоном. А мне нужны приходные я ж завожу деньги в ваш банк , думаю это надо сделать наиболее удобно для пользователя
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Skeptic
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Додано: Суб 23 жов, 2021 16:34
Заканчивается Комфорт, вместо него заказан Вайт, который уже светится в Сенсе, но пластик еще в дороге. Можно ли актирвировать и пользовать такой Вайт как виртуалку?
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novichok
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Додано: Суб 23 жов, 2021 16:53
Alfa_Bank написав: копейка написав:
Теперь по сути, идеологическим перевоспитанием банка заниматься дело абсурдное, поэтому если имеете реальную возможность помочь в получении доступа без продолжения "танцев", то да, данные обязательно укажу.
В противном же случае ФИО-телефон это не менее конфиденциальная информация, учитывая что любой ресурс администрирует персонал.
Тоді інформацію можна відправити нам на пошту help@alfabank.kiev.ua
В листі укажіть ПІБ, мобільний номер та короткий опис ситуації.
Все обдумав, решила не заниматься перепиской в офф-лайн по почте, если в он-лайн вопрос не удавалось решить.
Раз две недели занимаюсь тестированием продукта, который уже оформила, то взвесив все пройденные этапы решила еще раз обратится в чат.
Вот какой результат получила, предпоследний сотрудник чата, упоминал о технической причине невозможности в данное время получить логин к ИБ. В четверг обратившись в чат снова, и озвучив свой вопрос, о возможности сегодня получить логин, т.к. в предыдущие обращения этого нельзя было сделать по тех. причинам. На что меня заверили, что уже все в порядке и дали доступ прямо в чате после подтверждения через СМС.
В конечном итоге вынесла для себя следующее. Или в процессе регистрации были какие то неполадки/недоделки, что повлекло в свою очередь невозможность получения и потерю времени клиента или виноват регламент, а может быть просто человеческий фактор. Оставлю это на совести банка.
Ко всему прочему одно предложение - думаю логичным было бы при регистрации продукта (в отделении) клиенту получать всю необходимую информацию по умолчанию для работы со своими счетами. Чтобы не терять время в поисках оной в чатах, походов в очередной раз в отделение или перепиской где-то еще. 4 дня потерянного времени в общем - это для не захудалого банка невероятно много. Нужно оптимизировать ваши процессы.
С уважением,
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копейка
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Додано: Суб 23 жов, 2021 17:07
копейка написав: Alfa_Bank написав: копейка написав:
Теперь по сути, идеологическим перевоспитанием банка заниматься дело абсурдное, поэтому если имеете реальную возможность помочь в получении доступа без продолжения "танцев", то да, данные обязательно укажу.
В противном же случае ФИО-телефон это не менее конфиденциальная информация, учитывая что любой ресурс администрирует персонал.
Тоді інформацію можна відправити нам на пошту help@alfabank.kiev.ua
В листі укажіть ПІБ, мобільний номер та короткий опис ситуації.
Все обдумав, решила не заниматься перепиской в офф-лайн по почте, если в он-лайн вопрос не удавалось решить.
Раз две недели занимаюсь тестированием продукта, который уже оформила, то взвесив все пройденные этапы решила еще раз обратится в чат.
Вот какой результат получила, предпоследний сотрудник чата, упоминал о технической причине невозможности в данное время получить логин к ИБ. В четверг обратившись в чат снова, и озвучив свой вопрос, о возможности сегодня получить логин, т.к. в предыдущие обращения этого нельзя было сделать по тех. причинам. На что меня заверили, что уже все в порядке и дали доступ прямо в чате после подтверждения через СМС.
В конечном итоге вынесла для себя следующее. Или в процессе регистрации были какие то неполадки/недоделки, что повлекло в свою очередь невозможность получения и потерю времени клиента или виноват регламент, а может быть просто человеческий фактор. Оставлю это на совести банка.
Ко всему прочему одно предложение - думаю логичным было бы при регистрации продукта (в отделении) клиенту получать всю необходимую информацию по умолчанию для работы со своими счетами. Чтобы не терять время в поисках оной в чатах, походов в очередной раз в отделение или перепиской где-то еще. 4 дня потерянного времени в общем - это для не захудалого банка невероятно много. Нужно оптимизировать ваши процессы.
С уважением,
Логін можна дізнатись лише після ідентифікації. Це зроблено з міркувань безпеки, котрі не розголошуються. Можливо в майбутньому ситуація зміниться і логін можна буде дізнатись простіше.
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Alfa_Bank
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Додано: Суб 23 жов, 2021 17:10
MASolomko написав: Прораб написав:
Тобто його більше немає ніде, тому що в пакеті карти нічого більше не було.
Після отримання ПІНу треба провести картою маніпуляції у банкоматі?
При выпуске цифрового продукта система предлагает активировать цифровую карту, установкой онлайн-ПИН.
При получении физического пластика, его необходимо активировать и совершить операцию в банкомате для синхронизации ПИНов (офлайн и онлайн), т. е. записать онлайн-ПИН на чип карты.
Kalgan написав:
На НП карта приходит с уже установленным пином ? И соответствует ли этот пин тому, который просил придумать сенс при активации цифровой карты
По хорошему карта должна приходить без установленного ПИН, в этом случае бесконтакт работать не будет.
Но если Алла проявляет заботу и на карту ставит какой-то свой ПИН, то пластик сам отключён. Алла в процессинге должна видеть оплату картой в интернете, оплаты токеном и оплаты самим пластиком.
Вот, если так, то почему она не даёт возможность на эти типы операций установить лимиты остаётся загадкой...
Перевірив сьогодні обговорення на практиці.
Карта була отримана на НП, активована самостійно в СС после замовлення віртуальної. При активації видавало помилку активації.
На касі сьогодні без повторної установки піна і будь-яких маніпуляцій в банкоматі тощо був оплачений товар.
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Прораб
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