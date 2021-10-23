Додано: Суб 23 жов, 2021 16:53

Alfa_Bank написав: копейка написав: Теперь по сути, идеологическим перевоспитанием банка заниматься дело абсурдное, поэтому если имеете реальную возможность помочь в получении доступа без продолжения "танцев", то да, данные обязательно укажу.

В противном же случае ФИО-телефон это не менее конфиденциальная информация, учитывая что любой ресурс администрирует персонал. Теперь по сути, идеологическим перевоспитанием банка заниматься дело абсурдное, поэтому если имеете реальную возможность помочь в получении доступа без продолжения "танцев", то да, данные обязательно укажу.В противном же случае ФИО-телефон это не менее конфиденциальная информация, учитывая что любой ресурс администрирует персонал.

Тоді інформацію можна відправити нам на пошту

В листі укажіть ПІБ, мобільний номер та короткий опис ситуації. Тоді інформацію можна відправити нам на пошту help@alfabank.kiev.ua В листі укажіть ПІБ, мобільний номер та короткий опис ситуації.

Все обдумав, решила не заниматься перепиской в офф-лайн по почте, если в он-лайн вопрос не удавалось решить.Раз две недели занимаюсь тестированием продукта, который уже оформила, то взвесив все пройденные этапы решила еще раз обратится в чат.Вот какой результат получила, предпоследний сотрудник чата, упоминал о технической причине невозможности в данное время получить логин к ИБ. В четверг обратившись в чат снова, и озвучив свой вопрос, о возможности сегодня получить логин, т.к. в предыдущие обращения этого нельзя было сделать по тех. причинам. На что меня заверили, что уже все в порядке и дали доступ прямо в чате после подтверждения через СМС.В конечном итоге вынесла для себя следующее. Или в процессе регистрации были какие то неполадки/недоделки, что повлекло в свою очередь невозможность получения и потерю времени клиента или виноват регламент, а может быть просто человеческий фактор. Оставлю это на совести банка.Ко всему прочему одно предложение - думаю логичным было бы при регистрации продукта (в отделении) клиенту получать всю необходимую информацию по умолчанию для работы со своими счетами. Чтобы не терять время в поисках оной в чатах, походов в очередной раз в отделение или перепиской где-то еще. 4 дня потерянного времени в общем - это для не захудалого банка невероятно много. Нужно оптимизировать ваши процессы.С уважением,