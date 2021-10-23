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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9975997699779978

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:26

  Alfa_Bank написав:Логін можна дізнатись лише після ідентифікації. Це зроблено з міркувань безпеки, котрі не розголошуються. Можливо в майбутньому ситуація зміниться і логін можна буде дізнатись простіше.

Наверное я неясно выразилась или Вы невнимательно читаете.
Чем неправильна идентификация клиента, который находится в отделении и регистрирует продукт? И тогда же одновременно с пакетом документов при оформлении продукта получать все необходимые доступы? Это клиентоориентированность.
В противном случае банк просто кошмарит клиента, который уходя из отделения, получает проблему, с которой думает, как справиться и с которой его снова отправляют в отделение после идентификации на ГЛ.
Для себя данный вопрос закрыла, если банк сделает выводы - отлично, нет - тоже не плохо, но мышей будет меньше и меньше.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:39

  Citizen_D написав:
  копейка написав:Каким образом можно изменить шаблон (в том числе название), изменить ярлык шаблона можно, но при открытии - в шаблоне к примеру название шаблона остается иным (первоначальным). Как это поправить?

Изменить название можно в меню шаблона: открываете шаблон и открываете справа вверху меню. Возле названия шаблона изображение ручки.

Если выбрать переводы - платежи далее шаблоны в данном рабочем поле открыв ранее созданный шаблон, ярлык которого был изменен ранее (на рабочем столе), видим следующее:
при тапе на шаблоне и его открытии вверху нет меню сверху;
вверху есть два счета источник и приемник (название шаблона) которое (название) в процессе открытия шаблона меняется на фамилию и имя.
Так и должно быть?
копейка
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Повідомлень: 20
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  #<1 ... 9975997699779978
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