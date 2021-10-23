Наверное я неясно выразилась или Вы невнимательно читаете.
Чем неправильна идентификация клиента, который находится в отделении и регистрирует продукт? И тогда же одновременно с пакетом документов при оформлении продукта получать все необходимые доступы? Это клиентоориентированность.
В противном случае банк просто кошмарит клиента, который уходя из отделения, получает проблему, с которой думает, как справиться и с которой его снова отправляют в отделение после идентификации на ГЛ.
Для себя данный вопрос закрыла, если банк сделает выводы - отлично, нет - тоже не плохо, но мышей будет меньше и меньше.