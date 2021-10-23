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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9975997699779978

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:26

  Alfa_Bank написав:Логін можна дізнатись лише після ідентифікації. Це зроблено з міркувань безпеки, котрі не розголошуються. Можливо в майбутньому ситуація зміниться і логін можна буде дізнатись простіше.

Наверное я неясно выразилась или Вы невнимательно читаете.
Чем неправильна идентификация клиента, который находится в отделении и регистрирует продукт? И тогда же одновременно с пакетом документов при оформлении продукта получать все необходимые доступы? Это клиентоориентированность.
В противном случае банк просто кошмарит клиента, который уходя из отделения, получает проблему, с которой думает, как справиться и с которой его снова отправляют в отделение после идентификации на ГЛ.
Для себя данный вопрос закрыла, если банк сделает выводы - отлично, нет - тоже не плохо, но мышей будет меньше и меньше.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 17:39

  Citizen_D написав:
  копейка написав:Каким образом можно изменить шаблон (в том числе название), изменить ярлык шаблона можно, но при открытии - в шаблоне к примеру название шаблона остается иным (первоначальным). Как это поправить?

Изменить название можно в меню шаблона: открываете шаблон и открываете справа вверху меню. Возле названия шаблона изображение ручки.

Если выбрать переводы - платежи далее шаблоны в данном рабочем поле открыв ранее созданный шаблон, ярлык которого был изменен ранее (на рабочем столе), видим следующее:
при тапе на шаблоне и его открытии нет меню сверху;
cверху есть два счета источник и приемник (с подписью названия шаблона) которое (название) в процессе открытия самого шаблона меняется на фамилию и имя.
Так и должно быть?
Востаннє редагувалось копейка в Суб 23 жов, 2021 19:31, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:31

  копейка написав:
  Alfa_Bank написав:Логін можна дізнатись лише після ідентифікації. Це зроблено з міркувань безпеки, котрі не розголошуються. Можливо в майбутньому ситуація зміниться і логін можна буде дізнатись простіше.

Наверное я неясно выразилась или Вы невнимательно читаете.
Чем неправильна идентификация клиента, который находится в отделении и регистрирует продукт? И тогда же одновременно с пакетом документов при оформлении продукта получать все необходимые доступы? Это клиентоориентированность.
В противном случае банк просто кошмарит клиента, который уходя из отделения, получает проблему, с которой думает, как справиться и с которой его снова отправляют в отделение после идентификации на ГЛ.
Для себя данный вопрос закрыла, если банк сделает выводы - отлично, нет - тоже не плохо, но мышей будет меньше и меньше.


Знаходження у відділенні = автоматична ідентифікація.
Тому у відділенні можуть надати логін без зайвих процедур.
В деяких ситуаціях логін можна дізнатись лише через відділення. Згодні з вами, було б добре, якби при реєстрації була б можливість придумати свій логін, або хоча б дізнатись який присвоївся автоматично.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:57

Re: Альфа-Банк

  novichok написав:Можно ли актирвировать и пользовать такой Вайт как виртуалку?
Как только пластик реально был изготовлен, то его можно разблокировать и активировать + установить ПИН. Карта станет полностью рабочей, в том числе и пластик!

С момента активации карты изменится тариф с Comfort на White. Опять же, что будет с выполнением условий для бесплатности пакета + в добавок конец месяца. При возможности, я бы лучше отложил это решение до 5 числа включительно.

  Прораб написав:На касі сьогодні без повторної установки піна і будь-яких маніпуляцій в банкоматі тощо був оплачений товар.
Если оплатили бесконтактом, то это значит о наличии офлайн-ПИН на карте. Ну, а какой там он записан без понятия :)

Как вариант, данным пластиком можно пару раз оплатить в транспорте за проезд и потом пластик отправить можно отправлять владельцу счёту.
А вот, если бы ПИН на чипе прописан не был, то бесконтакт бы не работал )))
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 19:04

  Искатель написав:у этих банков есть просто возможность подвязать карту другого банка. Не шаблоны делать, в которых у вас нет возможности корректировать ничего, и надо постоянно делать новый шаблон, а просто обращаться к карте, каждый раз не вводя номер.

В чем еще недостатки шаблонов перед подвязкой карт? Если только в том, что шаблоны не правятся, то просите, чтобы правились.

Для банка шаблоны возможно проще, а кроме того вспомните, как весной из пумба уводились деньги в моно на привязанные карты. Может в этом причина?

Помнится тогда писали, что альфа не давала выводить на привязанные карты. Если у нее такая к ним нелюбовь, то зачем ей тогда их вводить?

Или Вам важно, чтобы везде было одинаково, т.е. как у Привата и Моно?
Востаннє редагувалось newbie в Суб 23 жов, 2021 19:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 19:04

Re: Альфа-Банк

Отвечаю сам себе :) - решил сегодня вопрос тем что в отделении банка попросил персонального менеджера закрыть свою кредитную карту.
При этом "собственные" деньги с нее возвращают - можно или наличными (но если больше 50000 то надо заказывать на отделение как обычно при снятии налички) или переводят на дебетную карту сразу всю сумму (это я и выбрал).
С учетом того что у меня кроме "старой" кредитки WM которую закрыл есть еще Red и Хамон, то в принципе все обошлось без потерь.

  foxluck написав:Подскажите - я по ошибке пополнил в кассе свою кредитную карту World Maximum 2.0 вместо дебитной White.
Теперь на WM2.0 положительный баланс.
Как можно без процентов "вытянуть" свои деньги из WM2.0?
* Либо как-то перевести на дебитную Альфа карту
* Либо каким-то способом перекинуть на карту Приват или другого банка
* Либо сделать платеж по реквизитам на свой счет в другом банке
* Так же устроит обмен на USD (с WM2.0 на мою White USD)
* В крайнем случае погасить с избытка на WM2.0 задолженность на другой своей кредитной карте в Альфа банке
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 19:27

  Alfa_Bank написав:було б добре, якби при реєстрації була б можливість придумати свій логін

Так и было раньше, если сейчас не так, то почему?
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 19:44

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:
  копейка написав: И тогда же одновременно с пакетом документов при оформлении продукта получать все необходимые доступы? Это клиентоориентированность.

В деяких ситуаціях логін можна дізнатись лише через відділення. Згодні з вами, було б добре, якби при реєстрації була б можливість придумати свій логін, або хоча б дізнатись який присвоївся автоматично.

Так раньше и была такая процедура. После указания в регистрационной форме на сайте данных карты (договора, счета), даты рождения и подтверждении через СМС, можно было указать логин/пароль и зарегистрироваться в Мабе.
У вас даже есть ИНСТРУКЦИЯ.
Теперь же алгоритм вывернули наизнанку и нужно указывать логин, который нужно где-то получить, а потом уже дополнительно указать данные карты и т.д. с подтверждением через СМС и тогда можно зарегистрироваться.
А вот кто будет использовать выше указанную инструкцию, то зарегистрироваться не сможет. После указания данных карты (договора, счета) даты рождения, следует вопрос указать логин - при указании которого (сгенерированного в банке) система дает отбой - "нет такого клиента".

За помощь, можно не благодарить, а насыпать орешков.
ruvex
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