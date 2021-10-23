Додано: Суб 23 жов, 2021 18:57

novichok написав: Можно ли актирвировать и пользовать такой Вайт как виртуалку? Можно ли актирвировать и пользовать такой Вайт как виртуалку?

Прораб написав: На касі сьогодні без повторної установки піна і будь-яких маніпуляцій в банкоматі тощо був оплачений товар. На касі сьогодні без повторної установки піна і будь-яких маніпуляцій в банкоматі тощо був оплачений товар.

Как только пластик реально был изготовлен, то его можно разблокировать и активировать + установить ПИН. Карта станет полностью рабочей, в том числе и пластик!С момента активации карты изменится тариф с Comfort на White. Опять же, что будет с выполнением условий для бесплатности пакета + в добавок конец месяца. При возможности, я бы лучше отложил это решение до 5 числа включительно.Если оплатили бесконтактом, то это значит о наличии офлайн-ПИН на карте. Ну, а какой там он записан без понятияКак вариант, данным пластиком можно пару раз оплатить в транспорте за проезд и потом пластик отправить можно отправлять владельцу счёту.А вот, если бы ПИН на чипе прописан не был, то бесконтакт бы не работал )))