Alfa_Bank написав:Логін можна дізнатись лише після ідентифікації. Це зроблено з міркувань безпеки, котрі не розголошуються. Можливо в майбутньому ситуація зміниться і логін можна буде дізнатись простіше.
Наверное я неясно выразилась или Вы невнимательно читаете. Чем неправильна идентификация клиента, который находится в отделении и регистрирует продукт? И тогда же одновременно с пакетом документов при оформлении продукта получать все необходимые доступы? Это клиентоориентированность. В противном случае банк просто кошмарит клиента, который уходя из отделения, получает проблему, с которой думает, как справиться и с которой его снова отправляют в отделение после идентификации на ГЛ. Для себя данный вопрос закрыла, если банк сделает выводы - отлично, нет - тоже не плохо, но мышей будет меньше и меньше.
копейка написав:Каким образом можно изменить шаблон (в том числе название), изменить ярлык шаблона можно, но при открытии - в шаблоне к примеру название шаблона остается иным (первоначальным). Как это поправить?
Изменить название можно в меню шаблона: открываете шаблон и открываете справа вверху меню. Возле названия шаблона изображение ручки.
Если выбрать переводы - платежи далее шаблоны в данном рабочем поле открыв ранее созданный шаблон, ярлык которого был изменен ранее (на рабочем столе), видим следующее: при тапе на шаблоне и его открытии нет меню сверху; cверху есть два счета источник и приемник (с подписью названия шаблона) которое (название) в процессе открытия самого шаблона меняется на фамилию и имя. Так и должно быть?
Востаннє редагувалось копейка в Суб 23 жов, 2021 19:31, всього редагувалось 1 раз.
Alfa_Bank написав:Логін можна дізнатись лише після ідентифікації. Це зроблено з міркувань безпеки, котрі не розголошуються. Можливо в майбутньому ситуація зміниться і логін можна буде дізнатись простіше.
Наверное я неясно выразилась или Вы невнимательно читаете. Чем неправильна идентификация клиента, который находится в отделении и регистрирует продукт? И тогда же одновременно с пакетом документов при оформлении продукта получать все необходимые доступы? Это клиентоориентированность. В противном случае банк просто кошмарит клиента, который уходя из отделения, получает проблему, с которой думает, как справиться и с которой его снова отправляют в отделение после идентификации на ГЛ. Для себя данный вопрос закрыла, если банк сделает выводы - отлично, нет - тоже не плохо, но мышей будет меньше и меньше.
Знаходження у відділенні = автоматична ідентифікація. Тому у відділенні можуть надати логін без зайвих процедур. В деяких ситуаціях логін можна дізнатись лише через відділення. Згодні з вами, було б добре, якби при реєстрації була б можливість придумати свій логін, або хоча б дізнатись який присвоївся автоматично.
novichok написав:Можно ли актирвировать и пользовать такой Вайт как виртуалку?
Как только пластик реально был изготовлен, то его можно разблокировать и активировать + установить ПИН. Карта станет полностью рабочей, в том числе и пластик!
С момента активации карты изменится тариф с Comfort на White. Опять же, что будет с выполнением условий для бесплатности пакета + в добавок конец месяца. При возможности, я бы лучше отложил это решение до 5 числа включительно.
Прораб написав:На касі сьогодні без повторної установки піна і будь-яких маніпуляцій в банкоматі тощо був оплачений товар.
Если оплатили бесконтактом, то это значит о наличии офлайн-ПИН на карте. Ну, а какой там он записан без понятия
Как вариант, данным пластиком можно пару раз оплатить в транспорте за проезд и потом пластик отправить можно отправлять владельцу счёту. А вот, если бы ПИН на чипе прописан не был, то бесконтакт бы не работал )))
Искатель написав:у этих банков есть просто возможность подвязать карту другого банка. Не шаблоны делать, в которых у вас нет возможности корректировать ничего, и надо постоянно делать новый шаблон, а просто обращаться к карте, каждый раз не вводя номер.
В чем еще недостатки шаблонов перед подвязкой карт? Если только в том, что шаблоны не правятся, то просите, чтобы правились.
Для банка шаблоны возможно проще, а кроме того вспомните, как весной из пумба уводились деньги в моно на привязанные карты. Может в этом причина?
Помнится тогда писали, что альфа не давала выводить на привязанные карты. Если у нее такая к ним нелюбовь, то зачем ей тогда их вводить?
Или Вам важно, чтобы везде было одинаково, т.е. как у Привата и Моно?
Востаннє редагувалось newbie в Суб 23 жов, 2021 19:06, всього редагувалось 2 разів.
Отвечаю сам себе - решил сегодня вопрос тем что в отделении банка попросил персонального менеджера закрыть свою кредитную карту. При этом "собственные" деньги с нее возвращают - можно или наличными (но если больше 50000 то надо заказывать на отделение как обычно при снятии налички) или переводят на дебетную карту сразу всю сумму (это я и выбрал). С учетом того что у меня кроме "старой" кредитки WM которую закрыл есть еще Red и Хамон, то в принципе все обошлось без потерь.
foxluck написав:Подскажите - я по ошибке пополнил в кассе свою кредитную карту World Maximum 2.0 вместо дебитной White. Теперь на WM2.0 положительный баланс. Как можно без процентов "вытянуть" свои деньги из WM2.0? * Либо как-то перевести на дебитную Альфа карту * Либо каким-то способом перекинуть на карту Приват или другого банка * Либо сделать платеж по реквизитам на свой счет в другом банке * Так же устроит обмен на USD (с WM2.0 на мою White USD) * В крайнем случае погасить с избытка на WM2.0 задолженность на другой своей кредитной карте в Альфа банке
копейка написав: И тогда же одновременно с пакетом документов при оформлении продукта получать все необходимые доступы? Это клиентоориентированность.
В деяких ситуаціях логін можна дізнатись лише через відділення. Згодні з вами, було б добре, якби при реєстрації була б можливість придумати свій логін, або хоча б дізнатись який присвоївся автоматично.
Так раньше и была такая процедура. После указания в регистрационной форме на сайте данных карты (договора, счета), даты рождения и подтверждении через СМС, можно было указать логин/пароль и зарегистрироваться в Мабе. У вас даже есть ИНСТРУКЦИЯ. Теперь же алгоритм вывернули наизнанку и нужно указывать логин, который нужно где-то получить, а потом уже дополнительно указать данные карты и т.д. с подтверждением через СМС и тогда можно зарегистрироваться. А вот кто будет использовать выше указанную инструкцию, то зарегистрироваться не сможет. После указания данных карты (договора, счета) даты рождения, следует вопрос указать логин - при указании которого (сгенерированного в банке) система дает отбой - "нет такого клиента".
За помощь, можно не благодарить, а насыпать орешков.