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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9977997899799980>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:18

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:Карта доставляется

после доставки карту/пластик нуна дополнительно активировать в Сенсе
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:29

  R3WIND написав:
  mephala написав:
это у вас фантазии а не у меня устаревшая информация.
я летом оформлял карту. какой еще нафик банкид :lol:



Почитайте пункт https://www.monobank.com.ua/umovy 2.10

Спросите у ТП Моно, изи, и еще ряда банков.


ну тогда уточню - открывал летом спорт банк. никакого банкид и рядом не было при открытии
и по моне. ответьте на один вопрос - откуда возмется банкид если карта мони первая в жизни карта?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:30

Re: Альфа-Банк

Amethyst, это важно для онлайн-оплаты (когда эквайер делает запрос эмитенту). А так бесконтакт рабочий и без этой активации в Sense.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:39

  Alfa_Bank написав:Знаходження у відділенні = автоматична ідентифікація.
Тому у відділенні можуть надати логін без зайвих процедур.
В деяких ситуаціях логін можна дізнатись лише через відділення. Згодні з вами, було б добре, якби при реєстрації була б можливість придумати свій логін, або хоча б дізнатись який присвоївся автоматично.


раньше когда у банка был только МАБ в отделении ставили галочку что клиент хочет обслуживаться дистанционно. для этого писалась заява.
потом клиент шел домой и проходил регистрацию в МАБе самостоятельно придумывая логин.
По каким соображениям убрали этот довольно удобный механизм?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:41

  MASolomko написав:Amethyst, это важно для онлайн-оплаты (когда эквайер делает запрос эмитенту). А так бесконтакт рабочий и без этой активации в Sense.

Какой бесконтакт: на пластике или в Г-Пэе(там другой токен).
Вы намекаете, шо бесконтактом (типа до 500грн) мона оплачивать пластиком без дополнительного подтверждения его получения в Сенсе :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:41

  MASolomko написав:ruvex, я не знаю насколько это возможно (прошить онлайн-ПИН) на чип без его ввода. :)
Просто указал на уязвимость. Карта доставляется с активным модулем бесконтактной оплаты, зная это можно карточкой воспользоваться. Правда там, где не требуется онлайн-оплата или она происходит с задержкой.

Я не прав? :)

Но если на карте при изготовлении установлен неизвестный ПИН, то операция в банкомате должна привести к отказу. Или ПИН прошивается при изготовлении по данным виртуальной карты? :mrgreen:
Ведь ПИН на карте и вводимый должны совпадать.
А по информации представителя - ПИН не нужно менять и устанавливать на полученный пластик, все уже есть (именно тот ПИН, что был при активации виртуалки).
  Alfa_Bank написав:1. Карта надходить вже з установленим вами пін-кодом, в документах його нема, його знаєте тільки ви. Додатково до банкомату йти не потрібно, все робиться в додатку.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 23 жов, 2021 20:47, всього редагувалось 1 раз.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:46

  ruvex написав:Так раньше и была такая процедура. После указания в регистрационной форме на сайте данных карты (договора, счета), даты рождения и подтверждении через СМС, можно было указать логин/пароль и зарегистрироваться в Мабе.
У вас даже есть ИНСТРУКЦИЯ.
Теперь же алгоритм вывернули наизнанку и нужно указывать логин, который нужно где-то получить, а потом уже дополнительно указать данные карты и т.д. с подтверждением через СМС и тогда можно зарегистрироваться.
А вот кто будет использовать выше указанную инструкцию сейчас, то зарегистрироваться не сможет. После указания данных карты (договора, счета) даты рождения, следует вопрос указать логин - при указании которого (сгенерированного в банке) система дает отбой - "нет такого клиента".

За помощь, можно не благодарить, а насыпать орешков.


Это произошло после внедрения мобайла - решили отменить спрашивать клиента хочет или нет он обслуживаться дистанционно. и следовательно не спрашивая клиента сами генерят ему логин. сочувствую тем клиентам которые пришли в банк после этого "гениального" решения.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:49

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:
  MASolomko написав:Amethyst, это важно для онлайн-оплаты (когда эквайер делает запрос эмитенту). А так бесконтакт рабочий и без этой активации в Sense.

Какой бесконтакт: на пластике или в Г-Пэе(там другой токен).
Вы намекаете, шо бесконтактом (типа до 500грн) мона оплачивать пластиком без дополнительного подтверждения его получения в Сенсе :shock:

Тоже закралась крамольная мысль, что дядя который отправлял пластик к примеру мог чисто купить себе кофе - за труды. :mrgreen:
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:50

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Вы намекаете, шо бесконтактом (типа до 500грн) мона оплачивать пластиком без дополнительного подтверждения его получения в Сенсе
Вот оплата проезда в городском транспорте идёт онлайн, но сначала в офлайне данные карты записываются и через некоторое время идёт авторизация запроса в онлайн. Я про это имел в виду.

  ruvex написав:Но если на карте при изготовлении установлен неизвестный ПИН, то операция в банкомате должна привести к отказу.
Банкомат в офлайне не работает. Операция идёт в онлайн -- запрашивается онлайн-ПИН, который записывается банкоматом на чип.

  ruvex написав:А по информации представителя - ПИН не нужно менять и устанавливать на полученный пластик, все уже есть.
Это, наверное, чтобы клиент не заморачивался :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 20:56

  mephala написав:
  ruvex написав:Так раньше и была такая процедура.
Теперь же алгоритм вывернули наизнанку и нужно указывать логин, который нужно где-то получить, а потом уже дополнительно указать данные карты и т.д. с подтверждением через СМС и тогда можно зарегистрироваться.
А вот кто будет использовать выше указанную инструкцию сейчас, то зарегистрироваться не сможет. После указания данных карты (договора, счета) даты рождения, следует вопрос указать логин - при указании которого (сгенерированного в банке) система дает отбой - "нет такого клиента".

За помощь, можно не благодарить, а насыпать орешков.


Это произошло после внедрения мобайла - решили отменить спрашивать клиента хочет или нет он обслуживаться дистанционно. и следовательно не спрашивая клиента сами генерят ему логин. сочувствую тем клиентам которые пришли в банк после этого "гениального" решения.

И во славу клиента, хотя бы привели все к общему знаменателю - сам алгоритм, инструкцию и проработали бы осмысленное предложение варианта клиенту при получении пакета. А разорвав существующую логику не предложили ничего аналогичного взамен, оставив рудименты.
ruvex
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