Alfa_Bank написав:Знаходження у відділенні = автоматична ідентифікація. Тому у відділенні можуть надати логін без зайвих процедур. В деяких ситуаціях логін можна дізнатись лише через відділення. Згодні з вами, було б добре, якби при реєстрації була б можливість придумати свій логін, або хоча б дізнатись який присвоївся автоматично.
раньше когда у банка был только МАБ в отделении ставили галочку что клиент хочет обслуживаться дистанционно. для этого писалась заява. потом клиент шел домой и проходил регистрацию в МАБе самостоятельно придумывая логин. По каким соображениям убрали этот довольно удобный механизм?
MASolomko написав:ruvex, я не знаю насколько это возможно (прошить онлайн-ПИН) на чип без его ввода. Просто указал на уязвимость. Карта доставляется с активным модулем бесконтактной оплаты, зная это можно карточкой воспользоваться. Правда там, где не требуется онлайн-оплата или она происходит с задержкой.
Я не прав?
Но если на карте при изготовлении установлен неизвестный ПИН, то операция в банкомате должна привести к отказу. Или ПИН прошивается при изготовлении по данным виртуальной карты? Ведь ПИН на карте и вводимый должны совпадать. А по информации представителя - ПИН не нужно менять и устанавливать на полученный пластик, все уже есть (именно тот ПИН, что был при активации виртуалки).
Alfa_Bank написав:1. Карта надходить вже з установленим вами пін-кодом, в документах його нема, його знаєте тільки ви. Додатково до банкомату йти не потрібно, все робиться в додатку.
Востаннє редагувалось ruvex в Суб 23 жов, 2021 20:47, всього редагувалось 1 раз.
ruvex написав:Так раньше и была такая процедура. После указания в регистрационной форме на сайте данных карты (договора, счета), даты рождения и подтверждении через СМС, можно было указать логин/пароль и зарегистрироваться в Мабе. У вас даже есть ИНСТРУКЦИЯ. Теперь же алгоритм вывернули наизнанку и нужно указывать логин, который нужно где-то получить, а потом уже дополнительно указать данные карты и т.д. с подтверждением через СМС и тогда можно зарегистрироваться. А вот кто будет использовать выше указанную инструкцию сейчас, то зарегистрироваться не сможет. После указания данных карты (договора, счета) даты рождения, следует вопрос указать логин - при указании которого (сгенерированного в банке) система дает отбой - "нет такого клиента".
За помощь, можно не благодарить, а насыпать орешков.
Это произошло после внедрения мобайла - решили отменить спрашивать клиента хочет или нет он обслуживаться дистанционно. и следовательно не спрашивая клиента сами генерят ему логин. сочувствую тем клиентам которые пришли в банк после этого "гениального" решения.
ruvex написав:Так раньше и была такая процедура. Теперь же алгоритм вывернули наизнанку и нужно указывать логин, который нужно где-то получить, а потом уже дополнительно указать данные карты и т.д. с подтверждением через СМС и тогда можно зарегистрироваться. А вот кто будет использовать выше указанную инструкцию сейчас, то зарегистрироваться не сможет. После указания данных карты (договора, счета) даты рождения, следует вопрос указать логин - при указании которого (сгенерированного в банке) система дает отбой - "нет такого клиента".
За помощь, можно не благодарить, а насыпать орешков.
Это произошло после внедрения мобайла - решили отменить спрашивать клиента хочет или нет он обслуживаться дистанционно. и следовательно не спрашивая клиента сами генерят ему логин. сочувствую тем клиентам которые пришли в банк после этого "гениального" решения.
И во славу клиента, хотя бы привели все к общему знаменателю - сам алгоритм, инструкцию и проработали бы осмысленное предложение варианта клиенту при получении пакета. А разорвав существующую логику не предложили ничего аналогичного взамен, оставив рудименты.