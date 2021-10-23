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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 жов, 2021 21:00
MASolomko написав:
Банкомат в офлайне не работает. Операция идёт в онлайн -- запрашивается онлайн-ПИН, который записывается банкоматом на чип.
Так мы не решили ПИН уже был или нет на карте...
Если он был на карте, то он не шьется в банкомате.
Или я не прав?
Иначе, если не нужно изображать никаких действий по прошивке ПИНа в банкомате (как информирует представитель) и на кассе запросило бы ПИН, то каков был бы результат?
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Додано: Суб 23 жов, 2021 21:10
ruvex написав:
Так мы не решили ПИН уже был или нет на карте...
Здесь на форуме ранее писали, что некоторые банки выдавали карты, у которых до записи ПИН на чип, не работал бесконтакт.
ruvex написав:
если не нужно изображать никаких действий по прошивке ПИНа в банкомате и на кассе запросило бы ПИН, то каков был бы результат?
Если бесконтакт работает, то значит какой-то ПИН там установлен.
Из-за онлайн-авторизации эмитентом (а в Украине именно такие авторизации) запрашивается онлайн-ПИН.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 21:20
MASolomko написав: ruvex написав:
если не нужно изображать никаких действий по прошивке ПИНа в банкомате и на кассе запросило бы ПИН, то каков был бы результат?
Если бесконтакт работает, то значит какой-то ПИН там установлен.
.
И по информации представителя "установлен именно ПИН установленный при активации виртуальной карты".
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