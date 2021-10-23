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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9977997899799980

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:00

  MASolomko написав:Банкомат в офлайне не работает. Операция идёт в онлайн -- запрашивается онлайн-ПИН, который записывается банкоматом на чип.

Так мы не решили ПИН уже был или нет на карте...
Если он был на карте, то он не шьется в банкомате.
Или я не прав?
Иначе, если не нужно изображать никаких действий по прошивке ПИНа в банкомате (как информирует представитель) и на кассе запросило бы ПИН, то каков был бы результат?
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:10

Re: Альфа-Банк

  ruvex написав:Так мы не решили ПИН уже был или нет на карте...
Здесь на форуме ранее писали, что некоторые банки выдавали карты, у которых до записи ПИН на чип, не работал бесконтакт.

  ruvex написав:если не нужно изображать никаких действий по прошивке ПИНа в банкомате и на кассе запросило бы ПИН, то каков был бы результат?
Если бесконтакт работает, то значит какой-то ПИН там установлен.

Из-за онлайн-авторизации эмитентом (а в Украине именно такие авторизации) запрашивается онлайн-ПИН.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:20

  MASolomko написав:
  ruvex написав:если не нужно изображать никаких действий по прошивке ПИНа в банкомате и на кассе запросило бы ПИН, то каков был бы результат?
Если бесконтакт работает, то значит какой-то ПИН там установлен.
.

И по информации представителя "установлен именно ПИН установленный при активации виртуальной карты". 8)
ruvex
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