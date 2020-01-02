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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9977997899799980

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:00

  MASolomko написав:Банкомат в офлайне не работает. Операция идёт в онлайн -- запрашивается онлайн-ПИН, который записывается банкоматом на чип.

Так мы не решили ПИН уже был или нет на карте...
Если он был на карте, то он не шьется в банкомате.
Или я не прав?
Иначе, если не нужно изображать никаких действий по прошивке ПИНа в банкомате (как информирует представитель) и на кассе запросило бы ПИН, то каков был бы результат?
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:10

Re: Альфа-Банк

  ruvex написав:Так мы не решили ПИН уже был или нет на карте...
Здесь на форуме ранее писали, что некоторые банки выдавали карты, у которых до записи ПИН на чип, не работал бесконтакт.

  ruvex написав:если не нужно изображать никаких действий по прошивке ПИНа в банкомате и на кассе запросило бы ПИН, то каков был бы результат?
Если бесконтакт работает, то значит какой-то ПИН там установлен.

Из-за онлайн-авторизации эмитентом (а в Украине именно такие авторизации) запрашивается онлайн-ПИН.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:20

  MASolomko написав:
  ruvex написав:если не нужно изображать никаких действий по прошивке ПИНа в банкомате и на кассе запросило бы ПИН, то каков был бы результат?
Если бесконтакт работает, то значит какой-то ПИН там установлен.
.

И по информации представителя "установлен именно ПИН установленный при активации виртуальной карты". 8)
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:34

  ruvex написав:
  MASolomko написав:
  ruvex написав:если не нужно изображать никаких действий по прошивке ПИНа в банкомате и на кассе запросило бы ПИН, то каков был бы результат?
Если бесконтакт работает, то значит какой-то ПИН там установлен.
.

И по информации представителя "установлен именно ПИН установленный при активации виртуальной карты". 8)

Погодите. Офпред дал два ответа, которые противоречат друг другу :mrgreen:
  Alfa_Bank написав:1. Карта надходить вже з установленим вами пін-кодом, в документах його нема, його знаєте тільки ви. Додатково до банкомату йти не потрібно, все робиться в додатку.
2. Зараз карти активна, якщо ні то напишіть в приватні повідомлення, перевірю карту.

  Alfa_Bank написав:Фізична карта йде без пін-коду, ви його встановлюєте окремо.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 21:46

Альфа-Банк

Сьогодні забрав пластик хамон.
До цього встановив пін електронної , при активації пластику хамона не встановлював пін в додатку.
Після цього пішов на всяк випадок двічі провів карту через банкомат із введенням піну, який активував саме для цифрового хамону в додатку. Пін спрацював.
Імовірно , сам пластик іде з піном , який вводився в сенсі для стартового цифрового, може бути, що він не шиється на чіп а пов’язується до номера карти, який ідентичний першочерговому електронному хамону.

ПС. Сутужно намагаюсь згадати, чи часом не ввів на автоматі аналогічний пін від цифри, поки з НП до відділення на ходу активовував пластик в сенсі.
Ніби меню не відкривав, окрім активації , однак починаю сумніватись :) хоча схиляюсь до вищевказаних описаних варіантів.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 07:43

  mephala написав:раньше когда у банка был только МАБ в отделении ставили галочку что клиент хочет обслуживаться дистанционно. для этого писалась заява.
потом клиент шел домой и проходил регистрацию в МАБе самостоятельно придумывая логин.

Это было позже, а еще раньше, клиент просто указывал логин в отделении. Некоторые банки даже записывали его в анкету-заяву вместе с финансовым номером. Это был самый простой и надежный способ.

Потом пошли "покращення". Придумали удаленную регистрацию, при которой для безопасной идентификации нужно было ввести кучу дополнительной информации, при этом появился риск (и сложность) этой регистрации.

Затем по просьбам мошенников (или недалеких "умников") и для того, чтобы ослабить 2FA, логин стали совмещать с номером телефона, порой даже не сообшая клиенту, какой у него логин. Клиент, лишь придя домой, обнаруживал, что у него в анкете стоит логин, равный номеру финансового телефона.

Теперь абсурд, похоже, достиг высшей степени, если у клиентов столько проблем, чтобы узнать свой логин. Банк меняет его как хочет и мабовцам для ознакомления с ним нужно ставить сенс (не проверял, но так понял). Это выше моего понимания. Но есть подозрение, что у тех, кто это придумал не все впорядке, как минимум, с логикой. Если она, конечно, не состоит в том, чтобы изжить (закрыть) маб и всех загнать в сенс. Хотя это тоже ущербная логика.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 09:22

Alfa Bank, ввиду противоречивости ваших ответов по поводу пина, чтобы больше прояснить ситуацию с его валидацией ответьте на такой вопрос: возможно ли после получения карты по почте сразу рассчитаться ею на борту самолёта (где нет связи с интернетом)? Либо перед полетом нужен поход к банкомату и ввод пина, чтобы пин из приложения "прилепился" к чипу карты?
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:56

Wolfenstein , так, вам просто потрібно буде в додатку активувати сам пласник. Пін залишиться той самий, що і був на віртуальній картці. Додатково не треба робити операцію пластиком, пін вже і так буде "приліплений" до фізичної картки.
Alfa_Bank
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