Додано: Нед 24 жов, 2021 07:43

mephala написав: раньше когда у банка был только МАБ в отделении ставили галочку что клиент хочет обслуживаться дистанционно. для этого писалась заява.

потом клиент шел домой и проходил регистрацию в МАБе самостоятельно придумывая логин.

раньше когда у банка был только МАБ в отделении ставили галочку что клиент хочет обслуживаться дистанционно. для этого писалась заява.потом клиент шел домой и проходил регистрацию в МАБепридумывая логин.

Это было позже, а еще раньше, клиент просто указывал логин в отделении. Некоторые банки даже записывали его в анкету-заяву вместе с финансовым номером. Это был самый простой и надежный способ.Потом пошли "покращення". Придумали удаленную регистрацию, при которой для безопасной идентификации нужно было ввести кучу дополнительной информации, при этом появился риск (и сложность) этой регистрации.Затем по просьбам мошенников (или недалеких "умников") и для того, чтобы ослабить 2FA, логин стали совмещать с номером телефона, порой даже не сообшая клиенту, какой у него логин. Клиент, лишь придя домой, обнаруживал, что у него в анкете стоит логин, равный номеру финансового телефона.Теперь абсурд, похоже, достиг высшей степени, если у клиентов столько проблем, чтобы узнать свой логин. Банк меняет его как хочет и мабовцам для ознакомления с ним нужно ставить сенс (не проверял, но так понял). Это выше моего понимания. Но есть подозрение, что у тех, кто это придумал не все впорядке, как минимум, с логикой. Если она, конечно, не состоит в том, чтобы изжить (закрыть) маб и всех загнать в сенс. Хотя это тоже ущербная логика.