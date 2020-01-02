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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 жов, 2021 17:43
Rimlyanin1 написав:
Представник Альфа банку, як розраховується 10% мінімального платежу по Хамелеону? Борг на дату 5980 (згідно виписки), а мінімальний платіж в сенсі 550 грн. Округює в меншу сторону, чи помилка?
Не помилка, округлення відбувається в меншу сторону
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Додано: Нед 24 жов, 2021 17:47
Alfa_Bank написав: Rimlyanin1 написав:
Представник Альфа банку, як розраховується 10% мінімального платежу по Хамелеону? Борг на дату 5980 (згідно виписки), а мінімальний платіж в сенсі 550 грн. Округює в меншу сторону, чи помилка?
Не помилка, округлення відбувається в меншу сторону
Шоо, от прям дарите 48грн?
Я думаю, шо Rimlyanin1
не ту выписку посмотрел Rimlyanin1
, а вы де/какУю выписку то смотрите?
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:00
Rimlyanin1 написав:
Представник Альфа банку, як розраховується 10% мінімального платежу по Хамелеону? Борг на дату 5980 (згідно виписки), а мінімальний платіж в сенсі 550 грн. Округює в меншу сторону, чи помилка?
Да аллюсик уже больше как полгода балуется с округлениями ОМП в меньшую сторону по кредиткам. Видать нравяться аллюсику красивые цыферки с нулями и пятерочками... Так что смело платите именно то что она пишет. Ей так нравиЦЦа так что не растраивайте деФачку
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:41
Flamingo написав: Rimlyanin1 написав:
Представник Альфа банку, як розраховується 10% мінімального платежу по Хамелеону? Борг на дату 5980 (згідно виписки), а мінімальний платіж в сенсі 550 грн. Округює в меншу сторону, чи помилка?
Да аллюсик уже больше как полгода балуется с округлениями ОМП в меньшую сторону по кредиткам. Видать нравяться аллюсику красивые цыферки с нулями и пятерочками... Так что смело платите именно то что она пишет. Ей так нравиЦЦа так что не растраивайте деФачку
На так а кому не подобаються гарні числа)
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Alfa_Bank
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:57
Amethyst написав: Alfa_Bank написав: Rimlyanin1 написав:
Представник Альфа банку, як розраховується 10% мінімального платежу по Хамелеону? Борг на дату 5980 (згідно виписки), а мінімальний платіж в сенсі 550 грн. Округює в меншу сторону, чи помилка?
Не помилка, округлення відбувається в меншу сторону
Шоо, от прям дарите 48грн?
Я думаю, шо Rimlyanin1
не ту выписку посмотрел Rimlyanin1
, а вы де/какУю выписку то смотрите?
Я думаю, що ти дуже швидко робиш висновки про незнайомих людей
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