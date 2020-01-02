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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9979998099819982>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 17:43

  Rimlyanin1 написав:Представник Альфа банку, як розраховується 10% мінімального платежу по Хамелеону? Борг на дату 5980 (згідно виписки), а мінімальний платіж в сенсі 550 грн. Округює в меншу сторону, чи помилка?

Не помилка, округлення відбувається в меншу сторону
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 17:47

  Alfa_Bank написав:
  Rimlyanin1 написав:Представник Альфа банку, як розраховується 10% мінімального платежу по Хамелеону? Борг на дату 5980 (згідно виписки), а мінімальний платіж в сенсі 550 грн. Округює в меншу сторону, чи помилка?

Не помилка, округлення відбувається в меншу сторону

Шоо, от прям дарите 48грн? :shock:
Я думаю, шо Rimlyanin1 не ту выписку посмотрел :)

Rimlyanin1, а вы де/какУю выписку то смотрите?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 18:00

  Rimlyanin1 написав:Представник Альфа банку, як розраховується 10% мінімального платежу по Хамелеону? Борг на дату 5980 (згідно виписки), а мінімальний платіж в сенсі 550 грн. Округює в меншу сторону, чи помилка?

Да аллюсик уже больше как полгода балуется с округлениями ОМП в меньшую сторону по кредиткам. Видать нравяться аллюсику красивые цыферки с нулями и пятерочками... Так что смело платите именно то что она пишет. Ей так нравиЦЦа так что не растраивайте деФачку ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 18:41

  Flamingo написав:
  Rimlyanin1 написав:Представник Альфа банку, як розраховується 10% мінімального платежу по Хамелеону? Борг на дату 5980 (згідно виписки), а мінімальний платіж в сенсі 550 грн. Округює в меншу сторону, чи помилка?

Да аллюсик уже больше как полгода балуется с округлениями ОМП в меньшую сторону по кредиткам. Видать нравяться аллюсику красивые цыферки с нулями и пятерочками... Так что смело платите именно то что она пишет. Ей так нравиЦЦа так что не растраивайте деФачку ;)

На так а кому не подобаються гарні числа)
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:57

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:
  Alfa_Bank написав:
  Rimlyanin1 написав:Представник Альфа банку, як розраховується 10% мінімального платежу по Хамелеону? Борг на дату 5980 (згідно виписки), а мінімальний платіж в сенсі 550 грн. Округює в меншу сторону, чи помилка?

Не помилка, округлення відбувається в меншу сторону

Шоо, от прям дарите 48грн? :shock:
Я думаю, шо Rimlyanin1 не ту выписку посмотрел :)

Rimlyanin1, а вы де/какУю выписку то смотрите?
Я думаю, що ти дуже швидко робиш висновки про незнайомих людей
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:16

Re: Альфа-Банк

  Rimlyanin1 написав:Я думаю, що ти дуже швидко робиш висновки про незнайомих людей
Прости, друже, не признал. Римляне таки взяли Спарту измором :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 09:02

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:monobank даже по тихому внедрил пополнение через Gpay
Добрый день. А можно по подробнее? :)
Contortum
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 09:12

Alfa_Bank, папуля, поддайте газу!!
Типа онлайн-перевод между щитами ОДНОГО клиента идет уже 2ч, проводки давно видны в МАБе, похоже синхра с картой хромает, прочистите там ёршиком шоли :twisted:
А пополняха со сбера залетела за 10 мин

АП 10:20. Ооо, залетело, дякую :lol: :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 09:31

  Amethyst написав:Alfa_Bank, папуля, поддайте газу!!
Типа онлайн-перевод между щитами ОДНОГО клиента идет уже 2ч, проводки давно видны в МАБе, похоже синхра с картой хромает, прочистите там ёршиком шоли :twisted:
А пополняха со сбера залетела за 10 мин

АП 10:20. Ооо, залетело, дякую :lol: :lol:


:)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 09:43

Re: Альфа-Банк

  Contortum написав:А можно по подробнее? :)
В мобильном приложении monobank при выборе "Поповнити свою картку" из перечня способов есть способ пополнения через Google Pay > затем открывается приложение Google Pay и всё аналогично при оплате Google Pay на сайте через мобильный Google Chrome.

Идёт естественно с кодом MCC перевода. Удобно :D
MASolomko
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