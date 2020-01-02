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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9979998099819982

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:00

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:есть способ пополнения через Google Pay
Чёт не вижу такого:Зображення
Contortum
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:03

  Contortum написав:
  MASolomko написав:есть способ пополнения через Google Pay
Чёт не вижу такого,

а я у себя вижу
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:13

Re: Альфа-Банк

  J написав:а я у себя вижу
Это "здОрово". Т.е. выборочный какой-то подход к клиентам? Или где?
Contortum
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Повідомлень: 1158
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:19

  Contortum написав:
  J написав:а я у себя вижу
Это "здОрово". Т.е. выборочный какой-то подход к клиентам? Или где?

Зображення
J
 
Повідомлень: 5294
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:20

  Contortum написав:
  J написав:а я у себя вижу
Это "здОрово". Т.е. выборочный какой-то подход к клиентам? Или где?

может из-за московского языка?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:25

J
Не знаю, что такое московский язык, но у меня на русском всё есть в бета-версии приложения.

P.S. Но что-то мы явно не в той ветке форума это обсуждаем :o
Vorlon
 
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  #<1 ... 9979998099819982
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