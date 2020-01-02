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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 10:03
Contortum написав: MASolomko написав:
есть способ пополнения через Google Pay
Чёт не вижу такого,
а я у себя вижу
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Додано: Пон 25 жов, 2021 10:13
J написав:
а я у себя вижу
Это "здОрово". Т.е. выборочный какой-то подход к клиентам? Или где?
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Додано: Пон 25 жов, 2021 10:20
Contortum написав: J написав:
а я у себя вижу
Это "здОрово". Т.е. выборочный какой-то подход к клиентам? Или где?
может из-за московского языка?
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Додано: Пон 25 жов, 2021 10:25
J
Не знаю, что такое московский язык, но у меня на русском всё есть в бета-версии приложения.
P.S. Но что-то мы явно не в той ветке форума это обсуждаем
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