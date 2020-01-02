Чёт не вижу такого:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 10:00
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 25 жов, 2021 10:03
Додано: Пон 25 жов, 2021 10:13
Re: Альфа-Банк
Додано: Пон 25 жов, 2021 10:19
Додано: Пон 25 жов, 2021 10:20
Додано: Пон 25 жов, 2021 10:25
J
Не знаю, что такое московский язык, но у меня на русском всё есть в бета-версии приложения.
P.S. Но что-то мы явно не в той ветке форума это обсуждаем
Додано: Пон 25 жов, 2021 12:28
Додано: Пон 25 жов, 2021 13:07
Альфа-Банк что скажете?
Так раньше и была такая процедура. После указания в регистрационной форме на сайте данных карты (договора, счета), даты рождения и подтверждении через СМС, можно было указать логин/пароль и зарегистрироваться в Мабе.
У вас даже есть
Теперь же алгоритм вывернули наизнанку и нужно указывать логин, который нужно где-то получить, а потом уже дополнительно указать данные карты и т.д. с подтверждением через СМС и тогда можно зарегистрироваться.
А вот кто будет использовать выше указанную инструкцию сейчас, то зарегистрироваться не сможет. После указания данных карты (договора, счета) даты рождения, следует вопрос указать логин - при указании которого (сгенерированного в банке) система дает отбой - "нет такого клиента".
За помощь, можно не благодарить, а насыпать орешков.
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