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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9980998199829983>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:00

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:есть способ пополнения через Google Pay
Чёт не вижу такого:Зображення
Contortum
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:03

  Contortum написав:
  MASolomko написав:есть способ пополнения через Google Pay
Чёт не вижу такого,

а я у себя вижу
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:13

Re: Альфа-Банк

  J написав:а я у себя вижу
Это "здОрово". Т.е. выборочный какой-то подход к клиентам? Или где?
Contortum
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:19

  Contortum написав:
  J написав:а я у себя вижу
Это "здОрово". Т.е. выборочный какой-то подход к клиентам? Или где?

Зображення
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:20

  Contortum написав:
  J написав:а я у себя вижу
Это "здОрово". Т.е. выборочный какой-то подход к клиентам? Или где?

может из-за московского языка?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:25

J
Не знаю, что такое московский язык, но у меня на русском всё есть в бета-версии приложения.

P.S. Но что-то мы явно не в той ветке форума это обсуждаем :o
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:28

  J написав:
  Contortum написав:
  J написав:а я у себя вижу
Это "здОрово". Т.е. выборочный какой-то подход к клиентам? Или где?

может из-за московского языка?

Это слобожанско-украинский(с) Аваков
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:07

Альфа-Банк что скажете?

  Alfa_Bank написав:
  копейка написав: И тогда же одновременно с пакетом документов при оформлении продукта получать все необходимые доступы? Это клиентоориентированность.

В деяких ситуаціях логін можна дізнатись лише через відділення. Згодні з вами, було б добре, якби при реєстрації була б можливість придумати свій логін, або хоча б дізнатись який присвоївся автоматично.

Так раньше и была такая процедура. После указания в регистрационной форме на сайте данных карты (договора, счета), даты рождения и подтверждении через СМС, можно было указать логин/пароль и зарегистрироваться в Мабе.
У вас даже есть ИНСТРУКЦИЯ.
Теперь же алгоритм вывернули наизнанку и нужно указывать логин, который нужно где-то получить, а потом уже дополнительно указать данные карты и т.д. с подтверждением через СМС и тогда можно зарегистрироваться.
А вот кто будет использовать выше указанную инструкцию сейчас, то зарегистрироваться не сможет. После указания данных карты (договора, счета) даты рождения, следует вопрос указать логин - при указании которого (сгенерированного в банке) система дает отбой - "нет такого клиента".

За помощь, можно не благодарить, а насыпать орешков.
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:16

  ruvex написав:
  Alfa_Bank написав:
  копейка написав: И тогда же одновременно с пакетом документов при оформлении продукта получать все необходимые доступы? Это клиентоориентированность.

В деяких ситуаціях логін можна дізнатись лише через відділення. Згодні з вами, було б добре, якби при реєстрації була б можливість придумати свій логін, або хоча б дізнатись який присвоївся автоматично.

Так раньше и была такая процедура. После указания в регистрационной форме на сайте данных карты (договора, счета), даты рождения и подтверждении через СМС, можно было указать логин/пароль и зарегистрироваться в Мабе.

Зараз вже більшість операцій можна провести без логіну в новому додатку. Якщо в Сенсі ще не були зареєстровані, то зможете зареєструватись через МАБ та самостійно обрати логін
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:38

Re: Альфа-Банк

А підкажіть будьласка, новий клієнт сьогодні відкрив карту Хамелеон, можна вже поповняти її для отримання бонусу?
Пансер
 
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