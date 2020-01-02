Додано: Пон 25 жов, 2021 13:07

Alfa_Bank написав: копейка написав: И тогда же одновременно с пакетом документов при оформлении продукта получать все необходимые доступы? Это клиентоориентированность.

И тогда же одновременно с пакетом документов при оформлении продукта получать все необходимые доступы? Это клиентоориентированность.

В деяких ситуаціях логін можна дізнатись лише через відділення. Згодні з вами, було б добре, якби при реєстрації була б можливість придумати свій логін, або хоча б дізнатись який присвоївся автоматично. В деяких ситуаціях логін можна дізнатись лише через відділення. Згодні з вами,, або хоча б дізнатись який присвоївся автоматично.

Так раньше и была такая процедура. После указания в регистрационной форме на сайте данных карты (договора, счета), даты рождения и подтверждении через СМС, можно было указать логин/пароль и зарегистрироваться в Мабе.У вас даже естьТеперь же алгоритм вывернули наизнанку и нужно указывать логин, который нужно где-то получить, а потом уже дополнительно указать данные карты и т.д. с подтверждением через СМС и тогда можно зарегистрироваться.А вот кто будет использовать выше указанную инструкцию сейчас, то зарегистрироваться не сможет. После указания данных карты (договора, счета) даты рождения, следует вопрос указать логин - при указании которого (сгенерированного в банке) система дает отбой - "нет такого клиента".За помощь, можно не благодарить, а насыпать орешков.