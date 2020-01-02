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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 14:41
Пансер написав:
А підкажіть будьласка, новий клієнт сьогодні відкрив карту Хамелеон, можна вже поповняти її для отримання бонусу?
Так, до 31.10 можливо зробити поповнення. Бонуси будуть нараховані до 10.11.2021 р. включно.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 14:48
Alfa_Bank написав:
Бонуси будуть нараховані до 10.11.2021 р. включно.
А что там слышно.. чудо акцию продлевать будут?
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Додано: Пон 25 жов, 2021 14:53
Alfa_Bank написав:
Так, до 31.10 можливо зробити поповнення.
А поповнення не рахується по проведенню? Тобто навіть якщо в неділю, 31.10 вечором поповнити, умови акції будуть виконані?
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Додано: Пон 25 жов, 2021 15:02
А поповнення не рахується по проведенню? Тобто навіть якщо в неділю, 31.10 вечором поповнити, умови акції будуть виконані?[/quote]
Поповнення має пройти по рахунку до 31.10.21. Якщо поповнення буде 31.10 вечором і пройде по рахунку 1.11, то за жовтень воно не зарахується.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 15:04
Alfa_Bank написав:
Зараз вже більшість операцій можна провести без логіну в новому додатку. Якщо в Сенсі ще не були зареєстровані, то зможете зареєструватись через МАБ та самостійно обрати логін
ОК. Что-то пошло не так.
Моя вопрос больше нет.
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