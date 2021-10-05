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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9980998199829983

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:41

  Пансер написав:А підкажіть будьласка, новий клієнт сьогодні відкрив карту Хамелеон, можна вже поповняти її для отримання бонусу?

Так, до 31.10 можливо зробити поповнення. Бонуси будуть нараховані до 10.11.2021 р. включно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:48

  Alfa_Bank написав:Бонуси будуть нараховані до 10.11.2021 р. включно.
А что там слышно.. чудо акцию продлевать будут? :)
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:50

  omb написав:
  Alfa_Bank написав:Бонуси будуть нараховані до 10.11.2021 р. включно.
А что там слышно.. чудо акцию продлевать будут? :)

Питання супер, а відповіді поки що немає :roll:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:53

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Так, до 31.10 можливо зробити поповнення.

А поповнення не рахується по проведенню? Тобто навіть якщо в неділю, 31.10 вечором поповнити, умови акції будуть виконані?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:02

А поповнення не рахується по проведенню? Тобто навіть якщо в неділю, 31.10 вечором поповнити, умови акції будуть виконані?[/quote]
Поповнення має пройти по рахунку до 31.10.21. Якщо поповнення буде 31.10 вечором і пройде по рахунку 1.11, то за жовтень воно не зарахується.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:04

  Alfa_Bank написав:Зараз вже більшість операцій можна провести без логіну в новому додатку. Якщо в Сенсі ще не були зареєстровані, то зможете зареєструватись через МАБ та самостійно обрати логін

ОК. Что-то пошло не так.
Моя вопрос больше нет.
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:42

  Alfa_Bank написав:
  Пансер написав:А поповнення не рахується по проведенню? Тобто навіть якщо в неділю, 31.10 вечором поповнити, умови акції будуть виконані?

Поповнення має пройти по рахунку до 31.10.21. Якщо поповнення буде 31.10 вечором і пройде по рахунку 1.11, то за жовтень воно не зарахується.

Иными словами, после 29го 19:00 акция превратится в тыкву? :P
И поскольку ещё за сентябрь не всем за хамон бонус дали, то за октябрь новым хамоновладельцам выплата будет в лучшем случае в декабре? :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:32

Re: Альфа-Банк

Сумма покупки возможная для возврата по программе Cash`U CLUB от 2 грн для новичка, верно?
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:44

  копейка написав:Сумма покупки возможная для возврата по программе Cash`U CLUB от 2 грн для новичка, верно?

Любая, но не меньше 2 грн = 2,49 орх
Amethyst
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