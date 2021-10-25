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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:35
Amethyst написав: копейка написав:
Сумма покупки возможная для возврата по программе Cash`U CLUB от 2 грн для новичка, верно?
Любая, но не меньше 2 грн = 2,49 орх
Вот, кстати, для "фаната" случайно обнаружил, что >50грн покупка для возврата.
А если еще выше статус?
Там тогда какая минимальная сумма возврата?
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Додано: Вів 26 жов, 2021 11:30
Vatsyk написав:
случайно обнаружил, что >50грн покупка для возврата
одинаково для всех, кроме "новичка"
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Додано: Вів 26 жов, 2021 11:35
Vatsyk написав:
Вот, кстати, для "фаната" случайно обнаружил, что >50грн покупка для возврата.
А если еще выше статус?
Там тогда какая минимальная сумма возврата?
Читайте, мона ток Додатки https://cashuclub.com.ua/regulations
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Amethyst
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