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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9981998299839984

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:35

  Amethyst написав:
  копейка написав:Сумма покупки возможная для возврата по программе Cash`U CLUB от 2 грн для новичка, верно?

Любая, но не меньше 2 грн = 2,49 орх


Вот, кстати, для "фаната" случайно обнаружил, что >50грн покупка для возврата.
А если еще выше статус?
Там тогда какая минимальная сумма возврата?
Vatsyk
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Повідомлень: 62
З нами з: 03.03.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:30

Re: Альфа-Банк

  Vatsyk написав:случайно обнаружил, что >50грн покупка для возврата

одинаково для всех, кроме "новичка"
Kalgan
 
Повідомлень: 808
З нами з: 02.01.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:35

Re: Альфа-Банк

  Vatsyk написав:Вот, кстати, для "фаната" случайно обнаружил, что >50грн покупка для возврата.
А если еще выше статус?
Там тогда какая минимальная сумма возврата?

Читайте, мона ток Додатки :)
https://cashuclub.com.ua/regulations
Amethyst
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Повідомлень: 1109
З нами з: 05.05.21
Подякував: 63 раз.
Подякували: 186 раз.
 
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  #<1 ... 9981998299839984
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