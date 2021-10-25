Вот, кстати, для "фаната" случайно обнаружил, что >50грн покупка для возврата.
А если еще выше статус?
Там тогда какая минимальная сумма возврата?
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Додано: Вів 26 жов, 2021 10:35
Вот, кстати, для "фаната" случайно обнаружил, что >50грн покупка для возврата.
А если еще выше статус?
Там тогда какая минимальная сумма возврата?
Додано: Вів 26 жов, 2021 11:30
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 26 жов, 2021 11:35
Re: Альфа-Банк
Читайте, мона ток Додатки
Додано: Вів 26 жов, 2021 12:00
Alfa_Bank если открыть кредитку хамелион 31 числа , то расчетная дата будет 1 раз в 2 месяца ?
Додано: Вів 26 жов, 2021 12:09
J
Расчётная дата всегда будет последним рабочим днём КАЖДОГО месяца в таком случае.
Додано: Вів 26 жов, 2021 12:38
Re: Альфа-Банк
Доречі, альфа активно передає інфо в держ. органи і для оформлення субсидії вимагали вказати що саме купили, хоча фактично був переказ коштів, але перше слово Покупка.
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:03
Сомневаюсь, шо напрямую передаёт подобные данные по пересічному, без суда и следствия.
Думаю, шо ток через "додаткове благо", када это светиТся в налоговой дек-и по кэшбеку
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:30
Если будет существенно, то рекомендую очень внимательно смотреть на них в последний день. Сегодня заканчивается у меня недельный депозит. Проценты упали на карту, тело висит в списке депо. Спрашиваю в чате, как это понимать, учитывая, что переключатель пролонгации в Сенсе серенький. Мне говорят: "А вот видите, что он направо переключен? Это значит, что пролонгация включена. А серенький потому, что последний день и поэтому самостоятельно выключить нельзя. И я не могу. Быстро бегите в отделение, там могут выключить. Не успеете - завтра продлится"
Я, мягко скажем, удивлён, потому, что специально пару дней назад там проверял и тогда тоже пролонгация не светилась. Захожу в другой депо, которому ещё до конца далеко. Там вдруг пролонгация уже тоже активна. Ползунок можно переключить, НО выходишь, заходишь обратно и видишь, что он опять включен. Интересуюсь в чате, получаю ответ: "Я тут могу только посмотреть и сказать, что вижу". Акын, однако.
Хорошо хоть персмен в отделении на обоих депо всё отменила и деньги вернула. Впечатлил технологический процесс этого дела эры диджитализаци: девочка делает эту проводку на компе, принтер печатает документ об этом на бумаге, девочка смотрит на бумагу и ещё дополнительно какие-то цифирки с неё вводит в комп. Сенса на них нет
Кстати, проверил, что будет, если недельный депо открывать не в понедельник, а во вторник. Так лучше: утром субботы не закрывают и за выходные можно получить проценты. Но всё равно по итогу проценты только за 6 дней, а не за 7. Персмен сказала, что так и положено: все депо на самом деле на день короче, чем заявлено.
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