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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9981998299839984

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:35

  Amethyst написав:
  копейка написав:Сумма покупки возможная для возврата по программе Cash`U CLUB от 2 грн для новичка, верно?

Любая, но не меньше 2 грн = 2,49 орх


Вот, кстати, для "фаната" случайно обнаружил, что >50грн покупка для возврата.
А если еще выше статус?
Там тогда какая минимальная сумма возврата?
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:30

Re: Альфа-Банк

  Vatsyk написав:случайно обнаружил, что >50грн покупка для возврата

одинаково для всех, кроме "новичка"
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 11:35

Re: Альфа-Банк

  Vatsyk написав:Вот, кстати, для "фаната" случайно обнаружил, что >50грн покупка для возврата.
А если еще выше статус?
Там тогда какая минимальная сумма возврата?

Читайте, мона ток Додатки :)
https://cashuclub.com.ua/regulations
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:00

Alfa_Bank если открыть кредитку хамелион 31 числа , то расчетная дата будет 1 раз в 2 месяца ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:09

J
Расчётная дата всегда будет последним рабочим днём КАЖДОГО месяца в таком случае.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:38

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:РиГламиНт. Шоб знали )
Перевод свайпом Ха/Ха
25.10.2021 18:37 26.10.2021 Покупка (Perekaz vseredyni banku(E0000107), Kyiv, UKR,MCC 6012)
Доречі, альфа активно передає інфо в держ. органи і для оформлення субсидії вимагали вказати що саме купили, хоча фактично був переказ коштів, але перше слово Покупка.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:03

  Rimlyanin1 написав:
Amethyst написав:РиГламиНт. Шоб знали )
Перевод свайпом Ха/Ха
25.10.2021 18:37 26.10.2021 Покупка (Perekaz vseredyni banku(E0000107), Kyiv, UKR,MCC 6012)
Доречі, альфа активно передає інфо в держ. органи і для оформлення субсидії вимагали вказати що саме купили, хоча фактично був переказ коштів, але перше слово Покупка.

Сомневаюсь, шо напрямую передаёт подобные данные по пересічному, без суда и следствия.
Думаю, шо ток через "додаткове благо", када это светиТся в налоговой дек-и по кэшбеку
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:30

  Victor37 написав:
  moveton написав:
  ol_zy написав:А с какого перепугу банк пролонгировал мои краткосрочные депозиты? Без моего ведома и моего согласия?

Прямо чудеса. У меня уже второй депозит ровно наоборот: депо заканчивается в понедельник, а Алла его принудительно закрывает в субботу и за два дня не платит. А на прошлой неделе и в четверг. На депо в 1-2 недели разница в днях существенная.

Хорошо, что у меня депо на 3-5 лет. На таких депо "разница в днях несущественная". Хотя если через 5 лет "без моего ведома" пролонгируют еще на 5, то 10 лет - это уже будет очень "существенно" :D

Если будет существенно, то рекомендую очень внимательно смотреть на них в последний день. Сегодня заканчивается у меня недельный депозит. Проценты упали на карту, тело висит в списке депо. Спрашиваю в чате, как это понимать, учитывая, что переключатель пролонгации в Сенсе серенький. Мне говорят: "А вот видите, что он направо переключен? Это значит, что пролонгация включена. А серенький потому, что последний день и поэтому самостоятельно выключить нельзя. И я не могу. Быстро бегите в отделение, там могут выключить. Не успеете - завтра продлится"
Я, мягко скажем, удивлён, потому, что специально пару дней назад там проверял и тогда тоже пролонгация не светилась. Захожу в другой депо, которому ещё до конца далеко. Там вдруг пролонгация уже тоже активна. Ползунок можно переключить, НО выходишь, заходишь обратно и видишь, что он опять включен. Интересуюсь в чате, получаю ответ: "Я тут могу только посмотреть и сказать, что вижу". Акын, однако.

Хорошо хоть персмен в отделении на обоих депо всё отменила и деньги вернула. Впечатлил технологический процесс этого дела эры диджитализаци: девочка делает эту проводку на компе, принтер печатает документ об этом на бумаге, девочка смотрит на бумагу и ещё дополнительно какие-то цифирки с неё вводит в комп. Сенса на них нет :mrgreen:

Кстати, проверил, что будет, если недельный депо открывать не в понедельник, а во вторник. Так лучше: утром субботы не закрывают и за выходные можно получить проценты. Но всё равно по итогу проценты только за 6 дней, а не за 7. Персмен сказала, что так и положено: все депо на самом деле на день короче, чем заявлено.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:24

Re: Альфа-Банк

Хто давно нахамонений, як тут цей мінплатіж платити - сенс пише чиссло та дату, яку слід сплатити, і все ок до наступної рд? Чи є нюанси і якийсь окремий підрахуй?
chipmunk
 
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