Додано: Вів 26 жов, 2021 13:30

Victor37 написав: moveton написав: ol_zy написав: А с какого перепугу банк пролонгировал мои краткосрочные депозиты? Без моего ведома и моего согласия? А с какого перепугу банк пролонгировал мои краткосрочные депозиты? Без моего ведома и моего согласия?

Прямо чудеса. У меня уже второй депозит ровно наоборот: депо заканчивается в понедельник, а Алла его принудительно закрывает в субботу и за два дня не платит. А на прошлой неделе и в четверг. На депо в 1-2 недели разница в днях существенная. Прямо чудеса. У меня уже второй депозит ровно наоборот: депо заканчивается в понедельник, а Алла его принудительно закрывает в субботу и за два дня не платит. А на прошлой неделе и в четверг. На депо в 1-2 недели разница в днях существенная.

Хорошо, что у меня депо на 3-5 лет. На таких депо "разница в днях несущественная". Хотя если через 5 лет "без моего ведома" пролонгируют еще на 5, то 10 лет - это уже будет очень "существенно" Хорошо, что у меня депо на 3-5 лет. На таких депо "разница в днях несущественная". Хотя если через 5 лет "без моего ведома" пролонгируют еще на 5, то 10 лет - это уже будет очень "существенно"

Если будет существенно, то рекомендую очень внимательно смотреть на них в последний день. Сегодня заканчивается у меня недельный депозит. Проценты упали на карту, тело висит в списке депо. Спрашиваю в чате, как это понимать, учитывая, что переключатель пролонгации в Сенсе серенький. Мне говорят: "А вот видите, что он направо переключен? Это значит, что пролонгация включена. А серенький потому, что последний день и поэтому самостоятельно выключить нельзя. И я не могу. Быстро бегите в отделение, там могут выключить. Не успеете - завтра продлится"Я, мягко скажем, удивлён, потому, что специально пару дней назад там проверял и тогда тоже пролонгация не светилась. Захожу в другой депо, которому ещё до конца далеко. Там вдруг пролонгация уже тоже активна. Ползунок можно переключить, НО выходишь, заходишь обратно и видишь, что он опять включен. Интересуюсь в чате, получаю ответ: "Я тут могу только посмотреть и сказать, что вижу". Акын, однако.Хорошо хоть персмен в отделении на обоих депо всё отменила и деньги вернула. Впечатлил технологический процесс этого дела эры диджитализаци: девочка делает эту проводку на компе, принтер печатает документ об этом на бумаге, девочка смотрит на бумагу и ещё дополнительно какие-то цифирки с неё вводит в комп. Сенса на них нетКстати, проверил, что будет, если недельный депо открывать не в понедельник, а во вторник. Так лучше: утром субботы не закрывают и за выходные можно получить проценты. Но всё равно по итогу проценты только за 6 дней, а не за 7. Персмен сказала, что так и положено: все депо на самом деле на день короче, чем заявлено.