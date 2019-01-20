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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9982998399849985

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 16:32

  mephala написав:Офпреду
У вас є фільтр операцій коли заходиш в історію картки
а могли б ваші спартаковці переробити підрозділи фільтрів?
наприклад "тип операції" та "категорія операції" зробити список з можливістю обрати одну або декілька опцій одночасно + опція "всі" щоб не марудитися з обранням руками всіх.
в початкову дату додати дві кнопки - "початок року" та "початок місяця"

Все можна, тільки не одразу)
Ваше побажання передам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 17:38

  J написав:Alfa_Bank если открыть кредитку хамелион 31 числа , то расчетная дата будет 1 раз в 2 месяца ?


два раза в год - каждый месяц подряд :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:15

Re: Альфа-Банк

Amethyst написав:
  Rimlyanin1 написав:
Amethyst написав:РиГламиНт. Шоб знали )
Перевод свайпом Ха/Ха
25.10.2021 18:37 26.10.2021 Покупка (Perekaz vseredyni banku(E0000107), Kyiv, UKR,MCC 6012)
Доречі, альфа активно передає інфо в держ. органи і для оформлення субсидії вимагали вказати що саме купили, хоча фактично був переказ коштів, але перше слово Покупка.

Сомневаюсь, шо напрямую передаёт подобные данные по пересічному, без суда и следствия.
Думаю, шо ток через "додаткове благо", када это светиТся в налоговой дек-и по кэшбеку
І що? У альфи майже будь який розрахунок з кешбеком, от значить все і передається. Факт того, що альфа зливає всю інфо, в тому числі по переказам по реквізитам, є, ця інфа явна отримана без рішення суду. Це факт. Тому здогадками факти не перекриєш.
Rimlyanin1
 
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