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Альфа-Банк
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Додано: Вів 26 жов, 2021 16:32
mephala написав:
Офпреду
У вас є фільтр операцій коли заходиш в історію картки
а могли б ваші спартаковці переробити підрозділи фільтрів?
наприклад "тип операції" та "категорія операції" зробити список з можливістю обрати одну або декілька опцій одночасно + опція "всі" щоб не марудитися з обранням руками всіх.
в початкову дату додати дві кнопки - "початок року" та "початок місяця"
Все можна, тільки не одразу)
Ваше побажання передам.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 18:15
Amethyst написав: Rimlyanin1 написав:
Amethyst написав:РиГламиНт. Шоб знали )
Перевод свайпом Ха/Ха
25.10.2021 18:37 26.10.2021 Покупка (Perekaz vseredyni banku(E0000107), Kyiv, UKR,MCC 6012)
Доречі, альфа активно передає інфо в держ. органи і для оформлення субсидії вимагали вказати що саме купили, хоча фактично був переказ коштів, але перше слово Покупка.
Сомневаюсь, шо напрямую передаёт подобные данные по пересічному, без суда и следствия.
Думаю, шо ток через "додаткове благо", када это светиТся в налоговой дек-и по кэшбеку
І що? У альфи майже будь який розрахунок з кешбеком, от значить все і передається. Факт того, що альфа зливає всю інфо, в тому числі по переказам по реквізитам, є, ця інфа явна отримана без рішення суду. Це факт. Тому здогадками факти не перекриєш.
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Rimlyanin1
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Додано: Вів 26 жов, 2021 20:45
yuraes написав: MASolomko написав: yuraes написав:
Пополнение провелось по СЧЁТУ (не карте) 13.10.
В какое время деньги зашли на счёт? Поскольку РД попала на нерабочий день, то РД переместилась на 13-е число. Если деньги зашли вне опердня, то со стороны банка всё честно.
Если бы пополнение не провелось по счёту,то я бы здесь такие вопросы не задавал.
РД- 17.10(выходной) перенесено согласно правил на предыдущий рабочий день 13.10.
Пополнение провелось по счёту банковским днём 13.10.
И вишенка на торт: 18.10
проводиться по счёту комиссия .
тут долго обсуждали, и все-таки добавлю пару моментов...
конечно, Вы так и не сказали, когда отправили СЭП, но учитывая, что в этот день пересчет был почти в 21:40-21:50, и СЭП зашел после 22:00 - то скорей всего был отправлен позже 18:00.
т.е. формально покачать права можно, но по факту - скорей надо попросить, а не наезжать. поскольку все понимают, что платежи после 18:00 - это уже из серии повезет-не повезет. делаю ставку, что Альфа добавит в правила ограничение по времени в РД
и комисс и % при таком смещении в сенс видны уже 13.10, а смс пришло 14.10. как у Вас провелась комиссия 18.10 - вопрос...
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Shaman
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Додано: Сер 27 жов, 2021 07:56
Shaman написав:
смс пришло 14.10. как у Вас провелась комиссия 18.10 - вопрос...
4 выходных и отсутствие должной автоматизации (13-го вечером не провелась).
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:41
Уважаемый представитель Альфа-банка!
Передайте, пожалуйста, разработчикам этого... г..оСенса, что подтверждение 3DS должно слегка не так работать.
У меня сначала начинается отсчет времени 60 секунд ("Подтвердите в Сенс..." , ага, нет там никакого подтверждения!), а потом уже приходит 5-значный ОТП-пароль, а еще через полминуты... когда уже даром не нужно! в Сенсе появляется вот это окошко "подтверждения".
Я понимаю, тут половина чего по-дебильному сделано, но это уже перебор, IMHO.
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Искатель
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:51
Искатель написав:
слегка не так работать
а шо у вас с инетом, с толщиной канала?
похоже, шо мабила веселей работает
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Amethyst
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:56
Amethyst написав: Искатель написав:
слегка не так работать
а шо у вас с инетом, с толщиной канала?
похоже, шо мабила веселей работает
Все у меня нормально
Это на домашнем толстом канале. Проблема точно не в Интернете.
А что, у других это работает по-другому?
А нельзя сразу присылать СМС с кодом, нафига эти мансы?
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Искатель
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:01
Искатель
Я для себя сделал вывод, что СЕНС делают люди, которые им не пользуются, по заказу людей, которые преследуют свои цели (освоение/оправдание бюджета, имитация деятельности [должен же IT отдел, при их затратах, не только кнопки в МАБе перемещать, но и что-то более масштабное показывать] и т.д...).
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:12
мне Сенс предлагает карту РЕД с 36300 лимитом , может оформить ? и лимит потом на Хамелеон перекинуть ...
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lamal
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