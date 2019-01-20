Додано: Вів 26 жов, 2021 20:45

yuraes написав: MASolomko написав: yuraes написав: Пополнение провелось по СЧЁТУ (не карте) 13.10. Пополнение провелось по СЧЁТУ (не карте) 13.10. В какое время деньги зашли на счёт? Поскольку РД попала на нерабочий день, то РД переместилась на 13-е число. Если деньги зашли вне опердня, то со стороны банка всё честно. В какое время деньги зашли на счёт? Поскольку РД попала на нерабочий день, то РД переместилась на 13-е число. Если деньги зашли вне опердня, то со стороны банка всё честно.

Если бы пополнение не провелось по счёту,то я бы здесь такие вопросы не задавал.

РД- 17.10(выходной) перенесено согласно правил на предыдущий рабочий день 13.10.

Пополнение провелось по счёту банковским днём 13.10.

И вишенка на торт: 18.10 проводиться по счёту комиссия . Если бы пополнение не провелось по счёту,то я бы здесь такие вопросы не задавал.РД- 17.10(выходной) перенесено согласно правил на предыдущий рабочий день 13.10.Пополнение провелось по счёту банковским днём 13.10.И вишенка на торт:проводиться по счёту комиссия .

тут долго обсуждали, и все-таки добавлю пару моментов...конечно, Вы так и не сказали, когда отправили СЭП, но учитывая, что в этот день пересчет был почти в 21:40-21:50, и СЭП зашел после 22:00 - то скорей всего был отправлен позже 18:00.т.е. формально покачать права можно, но по факту - скорей надо попросить, а не наезжать. поскольку все понимают, что платежи после 18:00 - это уже из серии повезет-не повезет. делаю ставку, что Альфа добавит в правила ограничение по времени в РДи комисс и % при таком смещении в сенс видны уже 13.10, а смс пришло 14.10. как у Вас провелась комиссия 18.10 - вопрос...