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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 жов, 2021 09:17
Искатель написав: Amethyst написав: Искатель написав:
слегка не так работать
а шо у вас с инетом, с толщиной канала?
похоже, шо мабила веселей работает
Все у меня нормально
Это на домашнем толстом канале. Проблема точно не в Интернете.
А что, у других это работает по-другому?
А нельзя сразу присылать СМС с кодом, нафига эти мансы?
У меня нормально с подтвержд через Сенс, а СМСки могут запаздывать, вплоть до переключения самолетиком
Эти проблемы ток с КС и Самсунгом
Похоже, шо вышка/хата у меня в зоне криво стоят
А старая Нокия нормально СМСки принимает.
Отак и живём -- хлеб жуём
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Amethyst
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:42
Искатель написав: Amethyst написав: Искатель написав:
слегка не так работать
а шо у вас с инетом, с толщиной канала?
похоже, шо мабила веселей работает
Все у меня нормально
Это на домашнем толстом канале. Проблема точно не в Интернете.
А что, у других это работает по-другому?
А нельзя сразу присылать СМС с кодом, нафига эти мансы?
Це 3DS 2.0, коли підтвердження в додатку по біометрії. І пуш-повідомлення для підтвердження операції маєте отримувати одразу (за 60 секунд точно встигнете). В той же час, якшо цього не робите, то відправляється звичайний код в смс. Якщо така проблема виникне повторно, то обов'язково напишіть, будь ласка, ваш номер телефону, модель пристрою і час коли виникла проблема, будемо розбиратися.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:46
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
А нельзя сразу присылать СМС с кодом, нафига эти мансы?
Це 3DS 2.0, коли підтвердження в додатку по біометрії. І пуш-повідомлення для підтвердження операції маєте отримувати одразу (за 60 секунд точно встигнете). В той же час, якшо цього не робите, то відправляється звичайний код в смс. Якщо така проблема виникне повторно, то обов'язково напишіть, будь ласка, ваш номер телефону, модель пристрою і час коли виникла проблема, будемо розбиратися.
У меня уже раз 20 была "такая проблема"
Телефон Xiaomi Redmi Note, моб.оператор Vodafone. Номер телефона отправлю в личные сообщения, но у предыдущего представителя он был
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