RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9983998499859986

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:17

  Искатель написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:слегка не так работать

а шо у вас с инетом, с толщиной канала?
похоже, шо мабила веселей работает

Все у меня нормально :) Это на домашнем толстом канале. Проблема точно не в Интернете.
А что, у других это работает по-другому?
А нельзя сразу присылать СМС с кодом, нафига эти мансы?

У меня нормально с подтвержд через Сенс, а СМСки могут запаздывать, вплоть до переключения самолетиком :mrgreen:
Эти проблемы ток с КС и Самсунгом :( Похоже, шо вышка/хата у меня в зоне криво стоят :mrgreen:
А старая Нокия нормально СМСки принимает.
Отак и живём -- хлеб жуём :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1124
З нами з: 05.05.21
Подякував: 63 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:42

  Искатель написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:слегка не так работать

а шо у вас с инетом, с толщиной канала?
похоже, шо мабила веселей работает

Все у меня нормально :) Это на домашнем толстом канале. Проблема точно не в Интернете.
А что, у других это работает по-другому?
А нельзя сразу присылать СМС с кодом, нафига эти мансы?


Це 3DS 2.0, коли підтвердження в додатку по біометрії. І пуш-повідомлення для підтвердження операції маєте отримувати одразу (за 60 секунд точно встигнете). В той же час, якшо цього не робите, то відправляється звичайний код в смс. Якщо така проблема виникне повторно, то обов'язково напишіть, будь ласка, ваш номер телефону, модель пристрою і час коли виникла проблема, будемо розбиратися.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 11105
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:46

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:А нельзя сразу присылать СМС с кодом, нафига эти мансы?


Це 3DS 2.0, коли підтвердження в додатку по біометрії. І пуш-повідомлення для підтвердження операції маєте отримувати одразу (за 60 секунд точно встигнете). В той же час, якшо цього не робите, то відправляється звичайний код в смс. Якщо така проблема виникне повторно, то обов'язково напишіть, будь ласка, ваш номер телефону, модель пристрою і час коли виникла проблема, будемо розбиратися.

У меня уже раз 20 была "такая проблема" :) Телефон Xiaomi Redmi Note, моб.оператор Vodafone. Номер телефона отправлю в личные сообщения, но у предыдущего представителя он был :)
Искатель
 
Повідомлень: 5033
З нами з: 22.02.16
Подякував: 769 раз.
Подякували: 3576 раз.
 
Профіль
4
7
1
  #<1 ... 9983998499859986
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ingtrans і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 76, 77, 78
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
774 594949
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 жов, 2021 10:19
Amethyst
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4989, 4990, 4991
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49902 6857891
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 жов, 2021 09:39
cohan
Идея Банк 1 ... 250, 251, 252
clientage » Чет 02 січ, 2020 00:52
2512 18049
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 жов, 2021 09:29
Amethyst

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (775)
27.10.2021 11:19
АСКА (308)
27.10.2021 11:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.