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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9983998499859986

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:17

  Искатель написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:слегка не так работать

а шо у вас с инетом, с толщиной канала?
похоже, шо мабила веселей работает

Все у меня нормально :) Это на домашнем толстом канале. Проблема точно не в Интернете.
А что, у других это работает по-другому?
А нельзя сразу присылать СМС с кодом, нафига эти мансы?

У меня нормально с подтвержд через Сенс, а СМСки могут запаздывать, вплоть до переключения самолетиком :mrgreen:
Эти проблемы ток с КС и Самсунгом :( Похоже, шо вышка/хата у меня в зоне криво стоят :mrgreen:
А старая Нокия нормально СМСки принимает.
Отак и живём -- хлеб жуём :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:42

  Искатель написав:
  Amethyst написав:
  Искатель написав:слегка не так работать

а шо у вас с инетом, с толщиной канала?
похоже, шо мабила веселей работает

Все у меня нормально :) Это на домашнем толстом канале. Проблема точно не в Интернете.
А что, у других это работает по-другому?
А нельзя сразу присылать СМС с кодом, нафига эти мансы?


Це 3DS 2.0, коли підтвердження в додатку по біометрії. І пуш-повідомлення для підтвердження операції маєте отримувати одразу (за 60 секунд точно встигнете). В той же час, якшо цього не робите, то відправляється звичайний код в смс. Якщо така проблема виникне повторно, то обов'язково напишіть, будь ласка, ваш номер телефону, модель пристрою і час коли виникла проблема, будемо розбиратися.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:46

  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:А нельзя сразу присылать СМС с кодом, нафига эти мансы?


Це 3DS 2.0, коли підтвердження в додатку по біометрії. І пуш-повідомлення для підтвердження операції маєте отримувати одразу (за 60 секунд точно встигнете). В той же час, якшо цього не робите, то відправляється звичайний код в смс. Якщо така проблема виникне повторно, то обов'язково напишіть, будь ласка, ваш номер телефону, модель пристрою і час коли виникла проблема, будемо розбиратися.

У меня уже раз 20 была "такая проблема" :) Телефон Xiaomi Redmi Note, моб.оператор Vodafone. Номер телефона отправлю в личные сообщения, но у предыдущего представителя он был :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:46

  moveton написав:
  Victor37 написав:
  ol_zy написав:А с какого перепугу банк пролонгировал мои краткосрочные депозиты? Без моего ведома и моего согласия?
  moveton написав:Прямо чудеса. У меня уже второй депозит ровно наоборот: депо заканчивается в понедельник, а Алла его принудительно закрывает в субботу и за два дня не платит. А на прошлой неделе и в четверг. На депо в 1-2 недели разница в днях существенная.

Хорошо, что у меня депо на 3-5 лет. На таких депо "разница в днях несущественная". Хотя если через 5 лет "без моего ведома" пролонгируют еще на 5, то 10 лет - это уже будет очень "существенно" :D

Если будет существенно, то рекомендую очень внимательно смотреть на них в последний день. Сегодня заканчивается у меня недельный депозит. Проценты упали на карту, тело висит в списке депо. Спрашиваю в чате, как это понимать, учитывая, что переключатель пролонгации в Сенсе серенький. Мне говорят: "А вот видите, что он направо переключен? Это значит, что пролонгация включена. А серенький потому, что последний день и поэтому самостоятельно выключить нельзя. И я не могу. Быстро бегите в отделение, там могут выключить. Не успеете - завтра продлится"
Я, мягко скажем, удивлён, потому, что специально пару дней назад там проверял и тогда тоже пролонгация не светилась. Захожу в другой депо, которому ещё до конца далеко. Там вдруг пролонгация уже тоже активна. Ползунок можно переключить, НО выходишь, заходишь обратно и видишь, что он опять включен. Интересуюсь в чате, получаю ответ: "Я тут могу только посмотреть и сказать, что вижу". Акын, однако.

Хорошо хоть персмен в отделении на обоих депо всё отменила и деньги вернула. Впечатлил технологический процесс этого дела эры диджитализаци: девочка делает эту проводку на компе, принтер печатает документ об этом на бумаге, девочка смотрит на бумагу и ещё дополнительно какие-то цифирки с неё вводит в комп. Сенса на них нет :mrgreen:

Кстати, проверил, что будет, если недельный депо открывать не в понедельник, а во вторник. Так лучше: утром субботы не закрывают и за выходные можно получить проценты. Но всё равно по итогу проценты только за 6 дней, а не за 7. Персмен сказала, что так и положено: все депо на самом деле на день короче, чем заявлено.

Вот-вот - они втихаря включают при создании депо, даже если он был выключен. При этом факт включенной пролонгации в договоре не указан. В общем надо делать скриншоты в момент создания и затем после создания, когда проверяете, иначе вам скажут (мне сказали), что вы пролонгацию не отключали.... и никаких компенсаций не будет... Со скриншотами хоть в НБУ можно будет накатать жалобу, а так кидалово чистой воды.
З.ы. Вроде на 3-5 лет без пролонгации идут, но это не точно - проверяйте при создании.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:46

сьогодні дійсно в період з 9.30 до 11 приблизно при операціях поповнення Вайт із сторонніх банків із затримкою прогружало покроково Сенс, де вказується номер картки донора і потім після підтвердження стороннім банком. Також двічі вибивало помилку при підтвердженні 3дс, лікувалось вигрузкою додатків обох банків в огризку і релогіном з повторною проводкою.
ПС. СЕП швидкий: перший - 40 хв. на Моно, другий - 30 хв.
stas_rst
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