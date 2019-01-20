|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 жов, 2021 09:17
Искатель написав: Amethyst написав: Искатель написав:
слегка не так работать
а шо у вас с инетом, с толщиной канала?
похоже, шо мабила веселей работает
Все у меня нормально
Это на домашнем толстом канале. Проблема точно не в Интернете.
А что, у других это работает по-другому?
А нельзя сразу присылать СМС с кодом, нафига эти мансы?
У меня нормально с подтвержд через Сенс, а СМСки могут запаздывать, вплоть до переключения самолетиком
Эти проблемы ток с КС и Самсунгом
Похоже, шо вышка/хата у меня в зоне криво стоят
А старая Нокия нормально СМСки принимает.
Отак и живём -- хлеб жуём
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1129
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 жов, 2021 09:42
Искатель написав: Amethyst написав: Искатель написав:
слегка не так работать
а шо у вас с инетом, с толщиной канала?
похоже, шо мабила веселей работает
Все у меня нормально
Это на домашнем толстом канале. Проблема точно не в Интернете.
А что, у других это работает по-другому?
А нельзя сразу присылать СМС с кодом, нафига эти мансы?
Це 3DS 2.0, коли підтвердження в додатку по біометрії. І пуш-повідомлення для підтвердження операції маєте отримувати одразу (за 60 секунд точно встигнете). В той же час, якшо цього не робите, то відправляється звичайний код в смс. Якщо така проблема виникне повторно, то обов'язково напишіть, будь ласка, ваш номер телефону, модель пристрою і час коли виникла проблема, будемо розбиратися.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11106
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 1141 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Сер 27 жов, 2021 09:46
Alfa_Bank написав: Искатель написав:
А нельзя сразу присылать СМС с кодом, нафига эти мансы?
Це 3DS 2.0, коли підтвердження в додатку по біометрії. І пуш-повідомлення для підтвердження операції маєте отримувати одразу (за 60 секунд точно встигнете). В той же час, якшо цього не робите, то відправляється звичайний код в смс. Якщо така проблема виникне повторно, то обов'язково напишіть, будь ласка, ваш номер телефону, модель пристрою і час коли виникла проблема, будемо розбиратися.
У меня уже раз 20 была "такая проблема"
Телефон Xiaomi Redmi Note, моб.оператор Vodafone. Номер телефона отправлю в личные сообщения, но у предыдущего представителя он был
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5033
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 769 раз.
- Подякували: 3577 раз.
-
- Профіль
-
4
7
1
Додано: Сер 27 жов, 2021 10:46
moveton написав: Victor37 написав: ol_zy написав:
А с какого перепугу банк пролонгировал мои краткосрочные депозиты? Без моего ведома и моего согласия?
moveton написав:
Прямо чудеса. У меня уже второй депозит ровно наоборот: депо заканчивается в понедельник, а Алла его принудительно закрывает в субботу и за два дня не платит. А на прошлой неделе и в четверг. На депо в 1-2 недели разница в днях существенная.
Хорошо, что у меня депо на 3-5 лет. На таких депо "разница в днях несущественная". Хотя если через 5 лет "без моего ведома" пролонгируют еще на 5, то 10 лет - это уже будет очень "существенно"
Если будет существенно, то рекомендую очень внимательно смотреть на них в последний день. Сегодня заканчивается у меня недельный депозит. Проценты упали на карту, тело висит в списке депо. Спрашиваю в чате, как это понимать, учитывая, что переключатель пролонгации в Сенсе серенький. Мне говорят: "А вот видите, что он направо переключен? Это значит, что пролонгация включена. А серенький потому, что последний день и поэтому самостоятельно выключить нельзя. И я не могу. Быстро бегите в отделение, там могут выключить. Не успеете - завтра продлится"
Я, мягко скажем, удивлён, потому, что специально пару дней назад там проверял и тогда тоже пролонгация не светилась. Захожу в другой депо, которому ещё до конца далеко. Там вдруг пролонгация уже тоже активна. Ползунок можно переключить, НО выходишь, заходишь обратно и видишь, что он опять включен. Интересуюсь в чате, получаю ответ: "Я тут могу только посмотреть и сказать, что вижу". Акын, однако.
Хорошо хоть персмен в отделении на обоих депо всё отменила и деньги вернула. Впечатлил технологический процесс этого дела эры диджитализаци: девочка делает эту проводку на компе, принтер печатает документ об этом на бумаге, девочка смотрит на бумагу и ещё дополнительно какие-то цифирки с неё вводит в комп. Сенса на них нет
Кстати, проверил, что будет, если недельный депо открывать не в понедельник, а во вторник. Так лучше: утром субботы не закрывают и за выходные можно получить проценты. Но всё равно по итогу проценты только за 6 дней, а не за 7. Персмен сказала, что так и положено: все депо на самом деле на день короче, чем заявлено.
Вот-вот - они втихаря включают при создании депо, даже если он был выключен. При этом факт включенной пролонгации в договоре не указан. В общем надо делать скриншоты в момент создания и затем после создания, когда проверяете, иначе вам скажут (мне сказали), что вы пролонгацию не отключали.... и никаких компенсаций не будет... Со скриншотами хоть в НБУ можно будет накатать жалобу, а так кидалово чистой воды.
З.ы. Вроде на 3-5 лет без пролонгации идут, но это не точно - проверяйте при создании.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6931
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 413 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 жов, 2021 10:46
сьогодні дійсно в період з 9.30 до 11 приблизно при операціях поповнення Вайт із сторонніх банків із затримкою прогружало покроково Сенс, де вказується номер картки донора і потім після підтвердження стороннім банком. Також двічі вибивало помилку при підтвердженні 3дс, лікувалось вигрузкою додатків обох банків в огризку і релогіном з повторною проводкою.
ПС. СЕП швидкий: перший - 40 хв. на Моно, другий - 30 хв.
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1795
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 720 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 жов, 2021 12:26
Просмотр баланса по карте хамон в банкоматах альфы бесплатно?
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2658
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 жов, 2021 12:56
demichh написав:
Просмотр баланса по карте хамон в банкоматах альфы бесплатно?
3 грн. в нашому а інших банкоматах
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11106
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 1141 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Сер 27 жов, 2021 16:26
ol_zy написав:
Вот-вот - они втихаря включают при создании депо, даже если он был выключен. При этом факт включенной пролонгации в договоре не указан. В общем надо делать скриншоты в момент создания и затем после создания, когда проверяете, иначе вам скажут (мне сказали), что вы пролонгацию не отключали.... и никаких компенсаций не будет... Со скриншотами хоть в НБУ можно будет накатать жалобу, а так кидалово чистой воды.
Я ж писал, что проверял и после создания: за пару дней до окончания. Не светилось оно активным. Поэтому не удивлюсь, если в последний день и включилось. Ну и то, что выключить нельзя даже при активном переключателе - это ни в какие рамки.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1309
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|49912
|6858977
|
|
|2513
|18244
|
|
|776
|595241
|
|