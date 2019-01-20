moveton
Прошу прощения, I'm tired, имела ввиду карту Хамелеона (на нем крупно написано SENSE, машинально посмотрела ).
Т.е. включая траты на Хамелеоне, который не входит в пакет. Верно?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 жов, 2021 22:21
moveton
Прошу прощения, I'm tired, имела ввиду карту Хамелеона (на нем крупно написано SENSE, машинально посмотрела ).
Т.е. включая траты на Хамелеоне, который не входит в пакет. Верно?
Додано: Сер 27 жов, 2021 22:27
С чего вдруг с него включаться? Только с карт, которые входят в пакет. Например, с долларовой и гривневой. А с Хамелеоном общий только лимит по орехам.
P.S. но пока Алла не возражает против выполнения условий Вайта десятью пополнениями мобильника по гривне, выполнение этих условий не очень большая проблема
Востаннє редагувалось moveton в Сер 27 жов, 2021 22:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 жов, 2021 22:27
Re: Альфа-Банк
Возник вопрос по рассрочкам:
Если мне не изменяет память, то раньше не рекомендовали за 2-3 дня до РД делать покупки с последующим переводом в рассрочки.
А как с этим сейчас?
Если по РЕДу РД 1 числа, переведутся ли безболезненно в рассрочки покупки от 28-29-30 октября?
Или будут проблемы?
Зараз переглядають цей форум: moveton і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|