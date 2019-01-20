moveton
Прошу прощения, I'm tired, имела ввиду карту Хамелеона (на нем крупно написано SENSE, машинально посмотрела ).
Т.е. включая траты на Хамелеоне, который не входит в пакет. Верно?
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Додано: Сер 27 жов, 2021 22:21
moveton
Прошу прощения, I'm tired, имела ввиду карту Хамелеона (на нем крупно написано SENSE, машинально посмотрела ).
Т.е. включая траты на Хамелеоне, который не входит в пакет. Верно?
Додано: Сер 27 жов, 2021 22:27
С чего вдруг с него включаться? Только с карт, которые входят в пакет. Например, с долларовой и гривневой. А с Хамелеоном общий только лимит по орехам.
P.S. но пока Алла не возражает против выполнения условий Вайта десятью пополнениями мобильника по гривне, выполнение этих условий не очень большая проблема
Востаннє редагувалось moveton в Сер 27 жов, 2021 22:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 жов, 2021 22:27
Re: Альфа-Банк
Возник вопрос по рассрочкам:
Если мне не изменяет память, то раньше не рекомендовали за 2-3 дня до РД делать покупки с последующим переводом в рассрочки.
А как с этим сейчас?
Если по РЕДу РД 1 числа (переносится на 29 в этом месяце), переведутся ли безболезненно в бесплатные рассрочки покупки от 28-29-30 октября?
Или будут проблемы?
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в Сер 27 жов, 2021 23:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 жов, 2021 23:24
Re: Альфа-Банк
Сложилось такое мнение, на первых порах исходя из общих сведений о тарифе
Проработав ссылки, все именно так, как написали.
Спасибо огромное.
Додано: Сер 27 жов, 2021 23:24
Re: Альфа-Банк
Наверное это случай не из практики Альфа банка. Т.к.
- если клиент не имеет карт/счетов и договоров он не может пройти регистрацию в Мабе.
- если новый клиент открывает свою первую карту самостоятельно - то в Сенсе.
- если клиент проводит оформление в отделении, то активацию карт проводят опять же через Сенс, значит уже есть текущая регистрация в Сенсе прямо в офисе.
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