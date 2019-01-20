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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9984998599869987

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 22:21

moveton
Прошу прощения, I'm tired, имела ввиду карту Хамелеона (на нем крупно написано SENSE, машинально посмотрела :oops: ).
Т.е. включая траты на Хамелеоне, который не входит в пакет. Верно?
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 22:27

  копейка написав:Прошу прощения, I'm tired, имела ввиду карту Хамелеона (на нем крупно написано SENSE, машинально посмотрела :oops: ).
Т.е. включая траты на Хамелеоне, который не входит в пакет. Верно?

С чего вдруг с него включаться? Только с карт, которые входят в пакет. Например, с долларовой и гривневой. А с Хамелеоном общий только лимит по орехам.
P.S. но пока Алла не возражает против выполнения условий Вайта десятью пополнениями мобильника по гривне, выполнение этих условий не очень большая проблема 8)
Востаннє редагувалось moveton в Сер 27 жов, 2021 22:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 22:27

Re: Альфа-Банк

Возник вопрос по рассрочкам:
Если мне не изменяет память, то раньше не рекомендовали за 2-3 дня до РД делать покупки с последующим переводом в рассрочки.
А как с этим сейчас?
Если по РЕДу РД 1 числа (переносится на 29 в этом месяце), переведутся ли безболезненно в бесплатные рассрочки покупки от 28-29-30 октября?
Или будут проблемы?
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в Сер 27 жов, 2021 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 23:24

Re: Альфа-Банк

  moveton написав:С чего вдруг с него включаться? Только с карт, которые входят в пакет. Например, с долларовой и гривневой. А с Хамелеоном общий только лимит по орехам.

Сложилось такое мнение, на первых порах исходя из общих сведений о тарифе
Щомісячна плата за пакет банківських послуг, яка залежіть від залишку власних коштів Клієнта у Банку АБО суми торгових операцій АБО кількості торгових операцій за місяць (Прим 1,2).

Проработав ссылки, все именно так, как написали.
Спасибо огромное.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 23:24

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Зараз вже більшість операцій можна провести без логіну в новому додатку. Якщо в Сенсі ще не були зареєстровані, то зможете зареєструватись через МАБ та самостійно обрати логін

Наверное это случай не из практики Альфа банка. Т.к.
- если клиент не имеет карт/счетов и договоров он не может пройти регистрацию в Мабе.
- если новый клиент открывает свою первую карту самостоятельно - то в Сенсе.
- если клиент проводит оформление в отделении, то активацию карт проводят опять же через Сенс, значит уже есть текущая регистрация в Сенсе прямо в офисе.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 00:07

  dr_morgenstern написав:Возник вопрос по рассрочкам:
Если мне не изменяет память, то раньше не рекомендовали за 2-3 дня до РД делать покупки с последующим переводом в рассрочки.
А как с этим сейчас?
Если по РЕДу РД 1 числа (переносится на 29 в этом месяце), переведутся ли безболезненно в бесплатные рассрочки покупки от 28-29-30 октября?
Или будут проблемы?


как было раньше так и осталось - покупка может не успеть уйти из трат РП.
и если у вас РД первого числа то с какого перепугу перенесется на 29?
первое же понедельник. рабочий.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:25

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:
  Искатель написав:А нельзя сразу присылать СМС с кодом, нафига эти мансы?


Це 3DS 2.0, коли підтвердження в додатку по біометрії. І пуш-повідомлення для підтвердження операції маєте отримувати одразу (за 60 секунд точно встигнете). В той же час, якшо цього не робите, то відправляється звичайний код в смс. Якщо така проблема виникне повторно, то обов'язково напишіть, будь ласка, ваш номер телефону, модель пристрою і час коли виникла проблема, будемо розбиратися.

У меня уже раз 20 была "такая проблема" :) Телефон Xiaomi Redmi Note, моб.оператор Vodafone. Номер телефона отправлю в личные сообщения, но у предыдущего представителя он был :)

Другой производитель телефона, без разницы вафля или моб.трафик, 60 сек смотрю и думаю, надо ли мне это, получаю смс и подтверждаю. Уже смирился с этим багом/фичей.
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:29

  mephala написав:
  dr_morgenstern написав:Возник вопрос по рассрочкам:
Если мне не изменяет память, то раньше не рекомендовали за 2-3 дня до РД делать покупки с последующим переводом в рассрочки.
А как с этим сейчас?
Если по РЕДу РД 1 числа (переносится на 29 в этом месяце), переведутся ли безболезненно в бесплатные рассрочки покупки от 28-29-30 октября?
Или будут проблемы?


как было раньше так и осталось - покупка может не успеть уйти из трат РП.

а какие последствия такого "неуспевания"? вылет из льготного периода? необходимость полного погашения задолженности (включая рассрочки)?
помню точно читал что-то за это, но поиском никак не находится :evil:

  mephala написав:и если у вас РД первого числа то с какого перепугу перенесется на 29?
первое же понедельник. рабочий.

раньше не обращал внимания, гасил задолженность в РД-1 (но чтоб в рабочий день), т.к. договор оформлен 1-го.
в этом месяце сенс точно показывает рд 29.10.2021. может врёт :shock:
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:35

Re: Альфа-Банк

Ті дати погашення, що Альфа усюди малює наразі, завчасні (вони не змінюють РД, котрий визначається раз і назавжди лише датою договору), тобто дають кілька днів зазору, щоби напевно встигали до РД, та менше жалілися на рекомендації.
kreuz
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