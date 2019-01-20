Додано: Чет 28 жов, 2021 07:57

moveton написав: Я ж писал, что проверял и после создания: за пару дней до окончания. Не светилось оно активным. Поэтому не удивлюсь, если в последний день и включилось. Ну и то, что выключить нельзя даже при активном переключателе - это ни в какие рамки. Я ж писал, что проверял и после создания: за пару дней до окончания. Не светилось оно активным. Поэтому не удивлюсь, если в последний день и включилось. Ну и то, что выключить нельзя даже при активном переключателе - это ни в какие рамки.

Мда, впору уже список их мошенничеств составлять и мер противодействия им. Чтобы, если что, быть готовым.Я требовал от них пояснений, кто и когда мне включал альфа-чек или доказательств, что это я его включал (по логам или еще как). Но "канадские специалисты" не понимают, что такое доказательства или делают вид, что не понимают. Т.е. это все равно, что требовать доказательств у наперсточников. Поэтому решил держаться от них и их "продуктов" подальше. Насколько это возможно (т.к. имею у них длительные нерасторгаемые депозиты).