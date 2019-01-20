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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9985998699879988

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:45

  dr_morgenstern написав:
  mephala написав:
  dr_morgenstern написав:Возник вопрос по рассрочкам:
Если мне не изменяет память, то раньше не рекомендовали за 2-3 дня до РД делать покупки с последующим переводом в рассрочки.
А как с этим сейчас?
Если по РЕДу РД 1 числа (переносится на 29 в этом месяце), переведутся ли безболезненно в бесплатные рассрочки покупки от 28-29-30 октября?
Или будут проблемы?


как было раньше так и осталось - покупка может не успеть уйти из трат РП.

а какие последствия такого "неуспевания"? вылет из льготного периода? необходимость полного погашения задолженности (включая рассрочки)?
помню точно читал что-то за это, но поиском никак не находится :evil:

  mephala написав:и если у вас РД первого числа то с какого перепугу перенесется на 29?
первое же понедельник. рабочий.

раньше не обращал внимания, гасил задолженность в РД-1 (но чтоб в рабочий день), т.к. договор оформлен 1-го.
в этом месяце сенс точно показывает рд 29.10.2021. может врёт :shock:


результат такого неуспевания - сумма трат РП будет посчитана вместе с покупкой.
после успешного переноса покупки на рассрочку сумма откорректирована не будет и вам придется гасить всю посчитанную сумму РП чтобы остаться в грейсе. канеш эта переплата зачтется при расчете задолженности за следующий РП но вот такая забавная фича у аллы с рассрочками.
алла указывает дату заранее что бы те кто не понимают регламент проведения разных каналов пополнения не залетали. по поводу когда стоит гасится на форуме иногда возникают холивары)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:51

Уважаемый представитель Альфабанка, работает ли подключение лимита по карте Хам-он через приложение My Kyivstar? Там светится лимит но карта уже открыта без лимита. Если закрыть и открыть по ссылке My Kyivstar, дадут лимит?
tano
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 12:14

  tano написав:Уважаемый представитель Альфабанка, работает ли подключение лимита по карте Хам-он через приложение My Kyivstar? Там светится лимит но карта уже открыта без лимита. Если закрыть и открыть по ссылке My Kyivstar, дадут лимит?

Це треба перевіряти індивідуально. Вам зараз ліміт не буде встановлено, я вже перевірив, тому закривати картку немає необхідності
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