Додано: Чет 28 жов, 2021 10:45

dr_morgenstern написав: mephala написав: dr_morgenstern написав: Возник вопрос по рассрочкам:

Если мне не изменяет память, то раньше не рекомендовали за 2-3 дня до РД делать покупки с последующим переводом в рассрочки.

А как с этим сейчас?

Если по РЕДу РД 1 числа (переносится на 29 в этом месяце), переведутся ли безболезненно в бесплатные рассрочки покупки от 28-29-30 октября?

Или будут проблемы? Возник вопрос по рассрочкам:Если мне не изменяет память, то раньше не рекомендовали за 2-3 дня до РД делать покупки с последующим переводом в рассрочки.А как с этим сейчас?Если по РЕДу РД 1 числа (переносится на 29 в этом месяце), переведутся ли безболезненно в бесплатные рассрочки покупки от 28-29-30 октября?Или будут проблемы?



как было раньше так и осталось - покупка может не успеть уйти из трат РП. как было раньше так и осталось - покупка может не успеть уйти из трат РП.

а какие последствия такого "неуспевания"? вылет из льготного периода? необходимость полного погашения задолженности (включая рассрочки)?

помню точно читал что-то за это, но поиском никак не находится



mephala написав: и если у вас РД первого числа то с какого перепугу перенесется на 29?

первое же понедельник. рабочий. и если у вас РД первого числа то с какого перепугу перенесется на 29?первое же понедельник. рабочий.

раньше не обращал внимания, гасил задолженность в РД-1 (но чтоб в рабочий день), т.к. договор оформлен 1-го.

в этом месяце сенс точно показывает рд 29.10.2021. может врёт а какие последствия такого "неуспевания"? вылет из льготного периода? необходимость полного погашения задолженности (включая рассрочки)?помню точно читал что-то за это, но поиском никак не находитсяраньше не обращал внимания, гасил задолженность в РД-1 (но чтоб в рабочий день), т.к. договор оформлен 1-го.в этом месяце сенс точно показывает рд 29.10.2021. может врёт

результат такого неуспевания - сумма трат РП будет посчитана вместе с покупкой.после успешного переноса покупки на рассрочку сумма откорректирована не будет и вам придется гасить всю посчитанную сумму РП чтобы остаться в грейсе. канеш эта переплата зачтется при расчете задолженности за следующий РП но вот такая забавная фича у аллы с рассрочками.алла указывает дату заранее что бы те кто не понимают регламент проведения разных каналов пополнения не залетали. по поводу когда стоит гасится на форуме иногда возникают холивары)