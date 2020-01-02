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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9985998699879988

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:45

  dr_morgenstern написав:
  mephala написав:
  dr_morgenstern написав:Возник вопрос по рассрочкам:
Если мне не изменяет память, то раньше не рекомендовали за 2-3 дня до РД делать покупки с последующим переводом в рассрочки.
А как с этим сейчас?
Если по РЕДу РД 1 числа (переносится на 29 в этом месяце), переведутся ли безболезненно в бесплатные рассрочки покупки от 28-29-30 октября?
Или будут проблемы?


как было раньше так и осталось - покупка может не успеть уйти из трат РП.

а какие последствия такого "неуспевания"? вылет из льготного периода? необходимость полного погашения задолженности (включая рассрочки)?
помню точно читал что-то за это, но поиском никак не находится :evil:

  mephala написав:и если у вас РД первого числа то с какого перепугу перенесется на 29?
первое же понедельник. рабочий.

раньше не обращал внимания, гасил задолженность в РД-1 (но чтоб в рабочий день), т.к. договор оформлен 1-го.
в этом месяце сенс точно показывает рд 29.10.2021. может врёт :shock:


результат такого неуспевания - сумма трат РП будет посчитана вместе с покупкой.
после успешного переноса покупки на рассрочку сумма откорректирована не будет и вам придется гасить всю посчитанную сумму РП чтобы остаться в грейсе. канеш эта переплата зачтется при расчете задолженности за следующий РП но вот такая забавная фича у аллы с рассрочками.
алла указывает дату заранее что бы те кто не понимают регламент проведения разных каналов пополнения не залетали. по поводу когда стоит гасится на форуме иногда возникают холивары)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:51

Уважаемый представитель Альфабанка, работает ли подключение лимита по карте Хам-он через приложение My Kyivstar? Там светится лимит но карта уже открыта без лимита. Если закрыть и открыть по ссылке My Kyivstar, дадут лимит?
tano
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 12:14

  tano написав:Уважаемый представитель Альфабанка, работает ли подключение лимита по карте Хам-он через приложение My Kyivstar? Там светится лимит но карта уже открыта без лимита. Если закрыть и открыть по ссылке My Kyivstar, дадут лимит?

Це треба перевіряти індивідуально. Вам зараз ліміт не буде встановлено, я вже перевірив, тому закривати картку немає необхідності
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 12:39

  Alfa_Bank написав:
  tano написав:Уважаемый представитель Альфабанка, работает ли подключение лимита по карте Хам-он через приложение My Kyivstar? Там светится лимит но карта уже открыта без лимита. Если закрыть и открыть по ссылке My Kyivstar, дадут лимит?

Це треба перевіряти індивідуально. Вам зараз ліміт не буде встановлено, я вже перевірив, тому закривати картку немає необхідності


Вы меня лично проверили? Я вроде не давал личных данных. Может я и не о себе спрашиваю :D . А вообще получается что это замануха, т. е. недобросовестная реклама, разве нет?
tano
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:02

  mephala написав:результат такого неуспевания - сумма трат РП будет посчитана вместе с покупкой.
после успешного переноса покупки на рассрочку сумма откорректирована не будет и вам придется гасить всю посчитанную сумму РП чтобы остаться в грейсе. канеш эта переплата зачтется при расчете задолженности за следующий РП но вот такая забавная фича у аллы с рассрочками.

Чтобы такого не было, нужно просто завести несколько кредиток с разными РД, тогда можно вообще не париться по поводу зашедших в грейс рассрочек и иметь почти максимальный грейс на постоянной основе. У меня 2 Red, 2 Максимум и 2 Хамона в распоряжении с разными РД.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:24

  Striker написав:
  mephala написав:результат такого неуспевания - сумма трат РП будет посчитана вместе с покупкой.
после успешного переноса покупки на рассрочку сумма откорректирована не будет и вам придется гасить всю посчитанную сумму РП чтобы остаться в грейсе. канеш эта переплата зачтется при расчете задолженности за следующий РП но вот такая забавная фича у аллы с рассрочками.

Чтобы такого не было, нужно просто завести несколько кредиток с разными РД, тогда можно вообще не париться по поводу зашедших в грейс рассрочек и иметь почти максимальный грейс на постоянной основе. У меня 2 Red, 2 Максимум и 2 Хамона в распоряжении с разными РД.


Уже можно 6 кредиток с лимитом или у Вас 1 хамелеон дебетовый (без возможности установки кредитного лимита)?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:25

Re: Альфа-Банк

  Kevin написав:Уже можно

Мона кучу экков завести на всех жен, сватов и племяшей :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:28

  tano написав:
  Alfa_Bank написав:
  tano написав:Уважаемый представитель Альфабанка, работает ли подключение лимита по карте Хам-он через приложение My Kyivstar? Там светится лимит но карта уже открыта без лимита. Если закрыть и открыть по ссылке My Kyivstar, дадут лимит?

Це треба перевіряти індивідуально. Вам зараз ліміт не буде встановлено, я вже перевірив, тому закривати картку немає необхідності


Вы меня лично проверили? Я вроде не давал личных данных. Может я и не о себе спрашиваю :D . А вообще получается что это замануха, т. е. недобросовестная реклама, разве нет?

Взагалі там має відображатись коректна інформація, якщо не оформлено Хамелеон. Але так як він у вас оформлено, то через це можливо відобразилась така інформаці. Я перевіряв по даним, що в мене були, тому думаю, що не помилився) Але можете написати в особисті повідомлення, я ще раз перевірю по вам інформацію і надам максимально точну відповідь)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:40

  Kevin написав:Уже можно 6 кредиток с лимитом или у Вас 1 хамелеон дебетовый (без возможности установки кредитного лимита)?

Не, у нас с женой 2 Хамелеона с максимальным лимитом. А так, у меня 4 кредитки, у жены 3.
Striker
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