dr_morgenstern написав:Возник вопрос по рассрочкам: Если мне не изменяет память, то раньше не рекомендовали за 2-3 дня до РД делать покупки с последующим переводом в рассрочки. А как с этим сейчас? Если по РЕДу РД 1 числа (переносится на 29 в этом месяце), переведутся ли безболезненно в бесплатные рассрочки покупки от 28-29-30 октября? Или будут проблемы?
как было раньше так и осталось - покупка может не успеть уйти из трат РП.
а какие последствия такого "неуспевания"? вылет из льготного периода? необходимость полного погашения задолженности (включая рассрочки)? помню точно читал что-то за это, но поиском никак не находится
mephala написав:и если у вас РД первого числа то с какого перепугу перенесется на 29? первое же понедельник. рабочий.
раньше не обращал внимания, гасил задолженность в РД-1 (но чтоб в рабочий день), т.к. договор оформлен 1-го. в этом месяце сенс точно показывает рд 29.10.2021. может врёт
результат такого неуспевания - сумма трат РП будет посчитана вместе с покупкой. после успешного переноса покупки на рассрочку сумма откорректирована не будет и вам придется гасить всю посчитанную сумму РП чтобы остаться в грейсе. канеш эта переплата зачтется при расчете задолженности за следующий РП но вот такая забавная фича у аллы с рассрочками. алла указывает дату заранее что бы те кто не понимают регламент проведения разных каналов пополнения не залетали. по поводу когда стоит гасится на форуме иногда возникают холивары)
Уважаемый представитель Альфабанка, работает ли подключение лимита по карте Хам-он через приложение My Kyivstar? Там светится лимит но карта уже открыта без лимита. Если закрыть и открыть по ссылке My Kyivstar, дадут лимит?
tano написав:Уважаемый представитель Альфабанка, работает ли подключение лимита по карте Хам-он через приложение My Kyivstar? Там светится лимит но карта уже открыта без лимита. Если закрыть и открыть по ссылке My Kyivstar, дадут лимит?
Це треба перевіряти індивідуально. Вам зараз ліміт не буде встановлено, я вже перевірив, тому закривати картку немає необхідності
tano написав:Уважаемый представитель Альфабанка, работает ли подключение лимита по карте Хам-он через приложение My Kyivstar? Там светится лимит но карта уже открыта без лимита. Если закрыть и открыть по ссылке My Kyivstar, дадут лимит?
Це треба перевіряти індивідуально. Вам зараз ліміт не буде встановлено, я вже перевірив, тому закривати картку немає необхідності
Вы меня лично проверили? Я вроде не давал личных данных. Может я и не о себе спрашиваю . А вообще получается что это замануха, т. е. недобросовестная реклама, разве нет?
mephala написав:результат такого неуспевания - сумма трат РП будет посчитана вместе с покупкой. после успешного переноса покупки на рассрочку сумма откорректирована не будет и вам придется гасить всю посчитанную сумму РП чтобы остаться в грейсе. канеш эта переплата зачтется при расчете задолженности за следующий РП но вот такая забавная фича у аллы с рассрочками.
Чтобы такого не было, нужно просто завести несколько кредиток с разными РД, тогда можно вообще не париться по поводу зашедших в грейс рассрочек и иметь почти максимальный грейс на постоянной основе. У меня 2 Red, 2 Максимум и 2 Хамона в распоряжении с разными РД.
mephala написав:результат такого неуспевания - сумма трат РП будет посчитана вместе с покупкой. после успешного переноса покупки на рассрочку сумма откорректирована не будет и вам придется гасить всю посчитанную сумму РП чтобы остаться в грейсе. канеш эта переплата зачтется при расчете задолженности за следующий РП но вот такая забавная фича у аллы с рассрочками.
Чтобы такого не было, нужно просто завести несколько кредиток с разными РД, тогда можно вообще не париться по поводу зашедших в грейс рассрочек и иметь почти максимальный грейс на постоянной основе. У меня 2 Red, 2 Максимум и 2 Хамона в распоряжении с разными РД.
Уже можно 6 кредиток с лимитом или у Вас 1 хамелеон дебетовый (без возможности установки кредитного лимита)?
tano написав:Уважаемый представитель Альфабанка, работает ли подключение лимита по карте Хам-он через приложение My Kyivstar? Там светится лимит но карта уже открыта без лимита. Если закрыть и открыть по ссылке My Kyivstar, дадут лимит?
Це треба перевіряти індивідуально. Вам зараз ліміт не буде встановлено, я вже перевірив, тому закривати картку немає необхідності
Вы меня лично проверили? Я вроде не давал личных данных. Может я и не о себе спрашиваю . А вообще получается что это замануха, т. е. недобросовестная реклама, разве нет?
Взагалі там має відображатись коректна інформація, якщо не оформлено Хамелеон. Але так як він у вас оформлено, то через це можливо відобразилась така інформаці. Я перевіряв по даним, що в мене були, тому думаю, що не помилився) Але можете написати в особисті повідомлення, я ще раз перевірю по вам інформацію і надам максимально точну відповідь)