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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9986998799889989

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:22

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:16 жовтня очікував отримати на White нараховані % на залишок власних коштів, який був 1–15 вересня на дебетовому Caméléon


Проценты на позитивный остаток по хамелеону падают 16го числа следующего месяца?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:24

Re: Альфа-Банк

Amid, я подал заявку на закрытие Хамелеон 16 сентября. В конце сентября на счёт начислили % на остаток и через месяц после подачи заявки (16 октября) должны были их перевести на White. Не перевели. :(
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:30

  MASolomko написав:Amid, я подал заявку на закрытие Хамелеон 16 сентября. В конце сентября на счёт начислили % на остаток и через месяц после подачи заявки (16 октября) должны были их перевести на White. Не перевели. :(

А чо через месяц? 45дн обычно отводится для процедуры закрытия картсчета
Вам еще и на 2 дня раньше отдали
Сорри-бонус мона мне вертать :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:37

Re: Альфа-Банк

Amethyst, поддержка в авторизированном чате сказала, что через месяц после подачи заявки всё будет. Ну я им поверил.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 15:02

  MASolomko написав:Amethyst, поддержка в авторизированном чате сказала, что через месяц после подачи заявки всё будет. Ну я им поверил.

Ну понятно, Алка бывает и через 20 дн закрывает.
Но с ней всегда весело :)
Amethyst
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