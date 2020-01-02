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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 жов, 2021 14:22
MASolomko написав:
16 жовтня очікував отримати на White нараховані % на залишок власних коштів, який був 1–15 вересня на дебетовому Caméléon
Проценты на позитивный остаток по хамелеону падают 16го числа следующего месяца?
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Додано: Чет 28 жов, 2021 14:24
Amid, я подал заявку на закрытие Хамелеон 16 сентября. В конце сентября на счёт начислили % на остаток и через месяц после подачи заявки (16 октября) должны были их перевести на White. Не перевели.
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MASolomko
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Додано: Чет 28 жов, 2021 14:30
MASolomko написав:
Amid, я подал заявку на закрытие Хамелеон 16 сентября. В конце сентября на счёт начислили % на остаток и через месяц после подачи заявки (16 октября) должны были их перевести на White. Не перевели.
А чо через месяц? 45дн обычно отводится для процедуры закрытия картсчета
Вам еще и на 2 дня раньше отдали
Сорри-бонус мона мне вертать
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Додано: Чет 28 жов, 2021 14:37
Amethyst, поддержка в авторизированном чате сказала, что через месяц после подачи заявки всё будет. Ну я им поверил.
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MASolomko
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Додано: Чет 28 жов, 2021 15:02
MASolomko написав:
Amethyst, поддержка в авторизированном чате сказала, что через месяц после подачи заявки всё будет. Ну я им поверил.
Ну понятно, Алка бывает и через 20 дн закрывает.
Но с ней всегда весело
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Чет 28 жов, 2021 14:21
joik
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